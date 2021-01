Crotone-Roma, le formazioni ufficiali

Edin Dzeko, dopo il risentimento muscolare avvertito ieri, è stato ugualmente convocato da Paulo Fonseca che in giornata, dopo essersi sottoposto al tampone (negativo), ha raggiunto la squadra a Crotone.

L’attaccante bosniaco però non partirà titolare. Il tecnico portoghese ha preferito non rischiare, al posto del cannoniere giallorosso verrà schierato Borja Mayoral. Una scelta anche in vista della prossima gara contro l’Inter, domenica 10 gennaio. Turno di riposo anche per Veretout e Pellegrini, spazio a Carles Perez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca

OMNISPORT | 06-01-2021 14:07