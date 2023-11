Conference League, Cukaricki-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il programma del match di Conference League. Come seguirlo in tv e streaming e le possibili scelte degli allenatori: Italiano studia qualche cambio

08-11-2023 12:13

La Conference League per ripartire: Italiano cerca una scossa per risvegliare la Fiorentina dopo le ultime prestazioni in campionato. Potranno farlo contro il Cukaricki, squadra serba attualmente a zero punti nel girone. L’allenatore della viola potrebbe pensare anche a qualche cambio, per dare fiato ai giocatori dopo la dispendiosa partita con la Juventus.

Cukaricki-Fiorentina, come arrivano alla sfida

Il Cukaricki non è in un buon momento, non vince da sei partite e in campionato si trova attualmente al settimo posto, in zona playoff. La squadra di Matic sta vivendo un periodo di flessione, così come la Fiorentina, reduce dalla sconfitta al Franchi contro la Juventus.

La viola ha collezionato tre sconfitte di fila in Serie A e ha bisogno di un’iniezione di fiducia. Contro i serbi la squadra di Italiano parte con il favore del pronostico, dopo il 6 a 0 dell’andata, e non può sbagliare per continuare il percorso in Conference League.

Le probabili formazioni di Cucaricki-Fiorentina

Matic dovrà fare a meno di Subotic, espulso nel match d’andata contro la Fiorentina: al suo posto dovrebbe giocare Serafimovic al centro della difesa in coppia con Vranjes. Pochi dubbi in mediana con Sissoko, Docic e Stankovic a far girare il pallone. Nel tridente d’attacco, Ivanovic e Nikcevic, dovrebbero agire ai lati di Adetunji.

Nella Viola solito dubbio in avanti tra Nzola e Beltran, con l’angolano leggermente favorito. Bonaventura dovrebbe tornare titolare sulla trequarti, dopo la panchina contro la Juventus. Italiano potrebbe far rifiatare Arthur e Martinez Quarta in vista della delicata sfida contro il Bologna: al loro posto pronti Maxime Lopez e Milenkovic. Solito ballottaggio sulle fasce d’attacco tra Ikone, Sottil e Kouamé, mentre Nico Gonzalez dovrebbe riposare.

CUKARICKI (4-3-3): Belic; Rogan, Serafimovic, Vranjes, Tosic; Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. All. Matic

(4-3-3): Belic; Rogan, Serafimovic, Vranjes, Tosic; Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. Matic FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Nzola. All. Italiano

Dove vedere Cucaricki-Fiorentina: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio del match è atteso per le 18.45 di giovedì 9 novembre a Belgrado. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. Non sarà possibile vedere il match in chiaro o gratis.

