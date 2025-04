Curtis e la frecciatina a Pellegrini: “Ballando con le stelle non è la mia aspirazione”. E con i record arrivano i commenti razzisti

La giovanissima nuotatrice italiana ha conquistato due record agli Assoluti di Riccione diventando l’atleta di riferimento nello stile libero ma con la popolarità arrivano anche i soliti commenti beceri

Sara Curtis è il volto nuovo dello sport italiano. I campionati assoluti di nuoto non sono una vetrina che di solito genera attenzione da parte del grande pubblico ma la 18enne piemontese è riuscita a stupire tutti conquistando i record nei 100 e nei 50 stile e diventando la nuova figura di riferimento della vasca azzurra.

Le parole di Sara

Nel corso degli ultimi due giorni Sara Curtis si è presa le luci della ribalta e ora le tocca, forse anche suo malgrado, essere di fronte a telecamere e microfoni: “Battere il record di Fede – ha detto alla Gazzetta dello Sport – è stato bellissimo. Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Ho lavorato tanto, ho sudato sangue perché mi venisse bene questo 100. E per questo è stato anche faticoso fare i 50. Riprendere la concentrazione non è stato facile”.

Poi sui prossimi obiettivi: “Ai mondiali si vedrà, a Singapore arrivo molto leggera. Le aspettative sono solo su me stessa e sulle cose che posso ancora migliorare. Continuerò a inseguire i miei sogni, non ci avrei mai creduto due anni fa se mi avessero detto che sarei diventata la primatista italiana dei 100”.

Il rapporto con Pellegrini

Federica Pellegrini rimane una leggenda del nuoto italiano e lo rimarrà ancora a lungo. E ovviamente tutte le ragazze finiscono per essere confrontate con lei. Sara Curtis anche di più visto che le ha tolto il record sui 100 stile libero. Da parte della 18enne piemontese sembra esserci grande rispetto ma non è mancata quella che è sembrata una frecciata nei confronti della Divina: “Mi ha scritto su Instagram di continuare così. E poi ha fatto una storia in cui mi ha taggato insieme ad Alessandra Mao. I complimenti fanno piacere. E’ bello che si parli di nuoto ma io vorrei staccare e rimanere nella ma bolla. Anche perché la mia aspirazione non è andare a Ballando con le Stelle”.

Curtis, Furlani, Egonu: è la nuova Italia

L’Italia del mondo dello sport fa da specchio a una società che è andata progressivamente cambiando, che diventa sempre più multietnica. Paola Egonu è stata spesso una portabandiera nella lotta al razzismo attirandosi anche tante critiche, Matteo Furlani ha portato l’Italia sul podio a Parigi 2024. E ora anche Sara Curtis diventa simbolo di questo cambiamento. Ma ovviamente con la celebrità e con i successi, arrivano anche le attenzioni, anche quelle più sgradevoli. E negli ultimi giorni sui social sono cominciati a spuntare anche i primi commenti razzisti nei confronti della campionessa italiana.