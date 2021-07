Da "Gigio eroe" a "questa sì che è Brexit" anche i social sono azzurri

L’Italia batte l’Inghilterra e conquista Euro 2020. A decidere è un super Donnarumma, che neutralizza letteralmente gli inglesi ai rigori e riscatta gli errori dal dischetto di Belotti e Jorginho, regalandoci il secondo Europeo della storia. Un finale sperato, voluto e soprattutto sofferto. Durante la prima frazione, infatti, gli inglesi mettono sotto l’Italia, trovano il vantaggio lampo con Luke Shaw e tengono per larghi tratti le redini del gioco. Gli Azzurri sembrano in bambola, ma nella ripresa trovano la quadra, impongono il proprio gioco e pareggiano i conti con Bonucci. Un gol che raddrizza la finale. Si arriva così ai rigori e a quello che è un vero e proprio Donnarumma-show, che fa impazzire i tifosi sui social.

Italia-Inghilterra, primo tempo da brividi

L’avvio choc, con il gol di Shaw quando non sono ancora trascorsi 2′, complica subito la gara degli Azzurri, che perdono certezze e concedono il fianco agli inglesi. La Nazionale di Mancini fatica a contenere le avanzate dei padroni di casa. In più di un’occasione a mettere in difficoltà l’Italia sono le giocare di Harry Kane che arretra spesso e volentieri il suo raggio d’azione e permette ai Tre Leoni di salire. Sui social i tifosi azzurri sudano freddo. C’è chi scrive: “Annamo bene” e chi commenta: “L’inizio di questa partita è stato tipo quando ad un esame orale il professore ti chiede l’unico argomento che hai saltato”. Non manca chi dimostra ottimismo: “Non me ne frega niente che stiamo perdendo e giocando male. Io ci credo lo stesso e tifo come un matto. Ci credo”. e chi taglia corto: “Non ci stanno facendo capire nulla“.

Italia-Inghilterra, l’Italia impone il proprio gioco

Dopo 10′ dall’inizio della ripresa, Mancini sostituisce Immobile per Berardi e scatena i commenti dei social: “Bizzotto: “E quindi giochiamo senza centravanti” Penso che l’abbiamo fatto dal 7 di giugno”, scrive un tifoso e ancora: “Finalmente Immobile fuori”. La partita si complica e in tantissimi si aggrappano a Federico Chiesa. C’è chi scrive: “Chiesa ti pregoooo”, “Chicco ti prego fai qualcosa”. E, al 61′ è proprio Chiesa a costruire l’occasione migliore impegnando Pickford dall’interno dell’area e scatenando i tifosi sui social: “Noooo Federico!!”.

Passano 5′ e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Leonardo Bonucci si avventa sulla palla che danza a mezzo metro dalla porta e insacca il gol del pareggio, che fa letteralmente esplodere i tifosi: “Seeeeeeee”, “Crediamoci”, “Godere così per un gol di Bonucci mai l’avrei pensato, dajeeee”. E in tantissimi postano l’esultanza di Mattarella in tribuna a Wembley: “Il Presidente Mattarella che esulta con compostezza e signorilità. Spettacolo“.

All’85’ Chiesa è costretto al forfait, al suo posto entra Federico Bernardeschi e tantissimi tifosi rendono omaggio al 14: “Sei stato un grande. Il migliore dell’Europeo insieme a Spinazzola“, “Grazie Chiesa, ci hai regalato un grande Europeo”, “Federico sei il mio vincitore“, “Grazie Chiesa, senza di te non sarebbe stato lo stesso, orgoglio italiano“. Nel finale, Chiellini rischia il rosso su Saka e fa tremare i tifosi, Kuipers lo grazia, ma i social esplodono: “Chiellini ma che fai?”, chiede qualcuno e ancora: “Chiellini aveva mega paura di prendere il rosso”, “Chiellini brutta questa però”. Ma non manca chi esulta: “Giorgione eroe nazionale“, “Chiellini come le mamme italiane che: vieni qui che non ti faccio niente!”.

Italia-Inghilterra, dalla sofferenza alla goduria

Nei supplementari, la sofferenza prosegue: “sto soffrendo come non so cosa tra un po’ mi devono portare al pronto soccorso”, “se dovessimo andare ai rigori toglietemi l’elettricità non voglio più vedere niente”, “Quanto manca? Non ce la faccio più“, “La durata di questa partita è direttamente proporzionale all’ansia che abbiamo”.

Il risultato non cambia e la gara si decide ai rigori. Sul rigore che Pickforf para a Belotti, in tanti se la prendono con i telecronisti: “‘È una garanzia’. Come non fare mai le telecronache in Italia”. Poi, però dopo il gol di Maguire e Bonucci, Rashford centra il palo e fa esultare gli italiani: “Siiiiii! Daiiiii!”. Segna anche Bernardeschi e Donnarumma fa il suo su Sancho: “Grande Gigiooooo!!”. E, come contro la Spagna, è tutto sulle spalle di Jorginho, che cambia angolo e si fa neutralizzare la conclusione da Pickford. Ma Donnarumma dimostra che è il suo anno, disintegra Saka e regala il secondo Europeo all’Italia.

Sui social, come sulle strade di tutta Italia e a Wembley, la gioia Azzurra è incontenibile: “Sto piangendo con Mancini e Vialli”, “Grandiosi!”, “Seeeeeeee, non ci credoooooooo, non ci credooooo seeeeeeeee”, “Donnarumma eroe nazionale“. E in tantissimi mettono nel mirino gli inglesi: “Ora voglio i video dei tifosi inglesi che si fanno cancellare il tatuaggi”, “Agli inglesi non interessa la coppa. Loro hanno il bacon”, “Ora sì che ho capito cosa è la Brexit“.

