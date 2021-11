Da idolo a bersaglio, gli interisti lo scaricano: “Sopravvalutato”

08-11-2021 13:35

Nuovo contratto, ma niente gol. Lautaro Martinez non segna da oltre un mese ed in più si porta addosso la responsabilità del rigore fallito nel derby, un errore che ha contribuito a togliere all’Inter un successo probabilmente meritato e certamente preziosissimo. Basta ad aprire un caso “El Toro”? Per molti tifosi sì, perché il giorno dopo il pari contro il Milan i social traboccano di messaggi critici e delusi nei confronti della stella argentina.

Inter, dopo il derby esplode il caso Lautaro

Lautaro nell’ultimo mese e mezzo ha raccolto numeri a dir poco deludenti: un solo gol segnato (in 6 partite), un rigore sbagliato (ieri contro il Milan) e soprattutto una marea di prestazioni grigie. Un momento no evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport, che stamattina è uscita con un’analisi impietosa dello stato di forma dell’attaccante interista:

“Il campionato dell’argentino era partito nel migliore dei modi, con la bellezza di cinque centri nelle prime sei uscite. Poi si è inceppato qualcosa. Il feeling con il gol si è interrotto bruscamente in concomitanza con il rientro a Milano dopo la seconda sosta per le Nazionali. Da quel momento, solo prestazioni sottotono, errori grossolani, sostituzioni”.

Lautaro, da idolo a bersaglio degli interisti

Il tema, ovviamente, è caldissimo sui social. L’hashtag #lautaro è in tendenza su Twitter da ieri sera, pompato da migliaia di tweet di interisti arrabbiati dopo l’errore dal dischetto e la pessima prestazione offerta nel derby contro il Milan. C’è chi scrive: “Non è solo il rigore sbagliato, ma l’intera gara anonima che mi fa preoccupare” o anche: “Sembra un giocatore involuto, nel derby ha giocato da schifo” o anche: “Lautaro è in quella fase della stagione in cui non segna nemmeno con le mani. E’ successo anche lo scorso anno, solo che allora avevamo Big Rom che teneva in piedi la baracca”.

Le critiche del web sono impietose, soprattutto perché l’argentino ha appena strappato all’Inter un sontuoso rinnovo quinquennale da 6 milioni a stagione più bonus. Un contrattone che molti interisti ora rinfacciano alla dirigenza e al giocatore: “Quei soldi non li merita, non è un top player ma semplicemente un buon giocatore” è il parere di un fan. Un altro tifoso lo stronca: “È stato montato. Non è un fuoriclasse, l’abbiamo sopravvalutato. L’anno scorso era troppo facile giocare con a fianco Lukaku che portava via tre uomini”. Infine, un utente ripensa all’estate e rimpiange un incrocio di mercato mancato: “Se davvero dall’Inghilterra ci hanno offerto 100 milioni per Lautaro dovevamo accettarli. Magari partiva il Toro e rimaneva Lukaku. Lui si che è un campione”.

