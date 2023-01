Non solo Inter e Milan interessate, ma anche le questioni relative a Karsdorp (Roma) e Luis Alberto (Lazio) per quanto riguarda i giocatori sul piede di partenza dai rispettivi club.

Le squadre italiane di Serie A , Serie B e Lega Pro avranno a disposizione quattro settimane per cercare di rafforzare le proprie rose visto che la chiusura è infatti fissata per martedì 31 gennaio, alle ore 20, presso la sede ufficiale dell’Hotel Sheraton di Milano.

È iniziata la sessione del calciomercato invernale e gli occhi di tifosi e addetti ai lavori sono puntati sulle possibili trattative che interessano i calciatori definiti come esuberi o richiesti in giro per l’Europa.

Inter, non solo Skriniar

Per Marotta e Ausilio la priorità è relativa alla questione del rinnovo di Milan Skriniar considerate le sirene francesi del PSG e il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 che gli permetterebbe di firmare un nuovo accordo valido dal prossimo 1° luglio già in questi giorni.

Se così fosse l’Inter perderebbe a parametro zero un calciatore che rappresenta un patrimonio per il club di Zhang e che a bilancio, al 31 dicembre 2022, ha un valore di circa 5,9 milioni di euro.

Lo slovacco era stato acquistato dalla Sampdoria nell’estate 2017, in una trattativa che aveva visto fare a Gianluca Caprari il percorso inverso, per un corrispettivo pari a 33,5 milioni di euro.

Il suo costo storico, nel corso della sua permanenza in nerazzurro, era salito fino a 36 milioni e considerato il valore netto contabile al 31 dicembre 2022 in caso di mancato rinnovo i nerazzurri dovrebbero venderlo in questa sessione per una cifra pari a più di 5,9 milioni per realizzare una plusvalenza.

Una valutazione che forse si sta facendo in casa Inter pur sperando in un rinnovo che metterebbe al sicuro uno dei capisaldi dell’undici titolare di Simone Inzaghi.

Anche Gagliardini e Correa sul piede di partenza

Non c’è solo la questione Milan Skriniar a tenere banco in casa Inter. Infatti, anche la posizione di Roberto Gagliardini e Joaquin Correa sembra in bilico.

Per il centrocampista italiano, arrivato a Milano dall’Atalanta per una cifra di circa 30 milioni di euro, il valore a bilancio al 31 dicembre 2022 è di circa 2,5 milioni di euro. Per questo motivo se l’Inter volesse cederlo in questa finestra di mercato non potrebbe andare sotto quella cifra per non realizzare una minusvalenza.

In una situazione simile si trova invece Joaquin Correa, la cui posizione sembra in bilico da qualche mese anche per le voci di interessamento nei confronti di Marcus Thuram.

L’argentino è arrivato all’Inter nell’agosto 2021 in prestito con diritto di riscatto che è diventato obbligatorio nel febbraio 2022 al primo punto in campionato conquistato dall’Inter.

Un prestito subordinato ad una condizione quasi scontata che presumibilmente ha portato i nerazzurri ad iscrivere l’acquisto dell’ex Lazio sin da subito (come era già accaduto con la trattativa Barella dal Cagliari).

Il costo totale di 31 milioni (5 di prestito, 1 di bonus e 25 di riscatto), portano il Tucu a pesare sul bilancio dell’Inter ancora per 20 milioni circa al 31 dicembre 2022.

Pertanto, sembra irrealistico pensare ad una sua cessione per questa cifra considerando la volontà dell’Inter di non realizzare minusvalenze a bilancio. Al prossimo giugno, quando il valore netto contabile sarà di circa 16 milioni di euro le strade di Correa e dell’Inter potrebbero dividersi con maggiore semplicità.

Rafael Leao e il rinnovo col Milan

La grana Rafael Leao tiene banco in Casa Milan. Il rinnovo del portoghese, ad un anno e mezzo dalla scadenza del contratto con la società di via Aldo Rossi, è una priorità per Maldini e Massara oltre che per Red Bird per non disperdere un patrimonio dei rossoneri.

Il miglior giocatore della Serie A 2021/2022, dopo un Mondiale in cui probabilmente in tanti lo attendevano maggiormente protagonista, deve decidere se legare il suo futuro al Milan oltre l’attuale naturale scadenza di contratto e la stessa dirigenza rossonera vuole risolvere la questione entro la fine di questa stagione.

La situazione permette al Milan di non trovarsi nella condizione di perdere a zero il suo talento ma con la precisa volontà di trovare una soluzione che, in caso di mancato rinnovo, permetta ai rossoneri di monetizzare dalla cessione del portoghese.

L’ex Lille è arrivato nel luglio 2019 dalla Francia per 29,5 milioni di euro firmando un contratto di 5 anni.

Il suo peso a bilancio al 31 dicembre 2022 è pari a 8,85 milioni di euro e al 30 giugno 2023 sarà di 5,9 milioni: cifre al di sopra delle quali il Milan otterrà plusvalenze decisamente corpose considerando il valore di mercato di Rafael Leao.

La gran Luis Alberto per Sarri

Nonostante la grande stima professata nei confronti del calciatore, Luis Alberto non è rientrato sin sa subito nei piani di Maurizio Sarri.

Forse anche per via di una chiara volontà di cambiare aria in estate, lo spagnolo non è rientrato con centralità nei meccanismi del tecnico biancoceleste che gli ha spesso preferito Vecino nell’undici titolare.

Il Presidente Lotito ha più volte dichiarato di non voler svendere il cartellino dello spagnolo, fiducioso di ottenere almeno 15-20 milioni da una sua eventuale cessione.

Anche Sarri, nella conferenza stampa di inizio 2023 ha parlato della situazione legata allo spagnolo: “quando sono arrivato lui non era in ritiro perché voleva la cessione, quindi è una situazione che ho trovato, non dipende da me”.

Luis Alberto è arrivato alla Lazio nell’agosto 2016 dal Liverpool per un indennizzo di 4 milioni di euro. Cifra residuale e, al 31 dicembre 2022, praticamente ammortizzata nella sua totalità.

Un’eventuale cessione dello spagnolo garantirebbe a Lotito e Tare una plusvalenza quasi netta, considerato anche il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 che mette al riparo la Lazio dalla possibilità di non remunerare la cessione del centrocampista.

Bisognerà vedere se le pretendenti saranno disposte ad accontentare le richieste dei dirigenti biancocelesti o se lo spagnolo riuscirà a convincere Maurizio Sarri a concedergli un ruolo più centrale nei meccanismi del suo centrocampo.

Karsdorp scartato da Mourinho

Un’altra situazione che rischia di tenere banco in questa sessione di calciomercato è quella relativa a Rick Karsdorp, scartato pubblicamente da José Mourinho dopo la partita col Sassuolo e con lo stesso olandese che ha già salutato i giallorossi attraverso i social.

La dirigenza, con Tiago Pinto in testa, ha cercato di ricucire il rapporto con la richiesta di reintegrare comunque in gruppo l’esterno destro per non disperdere l’investimento fatto dai giallorossi.

Karsdorp, arrivato alla Roma nel luglio 2017 per 16,6 milioni di euro dal Feyenoord, ha un valore a bilancio al 31 dicembre 2022 di 3,3 milioni di euro e le offerte non dovranno essere inferiori a quella cifra per non permettere al bilancio giallorosso di registrare minusvalenze e fare in modo che la cessione dell’olandese non pesi sui conti di Tiago Pinto.