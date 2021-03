Da Pasquale Bruno bordate alla Juve e a Chiesa

Quella maglia l’ha vestita ma dentro è rimasto un cuore Toro. Pasquale Bruno, che quando giocava venne etichettato con l’appellativo poco simpatico di “O’ animale”, è stato anche un ex della Juventus ma proprio non ce la fa a parlarne bene. Non è la prima volta che Bruno si scaglia contro la Vecchia Signora, inondandola di critiche e la cosa si è ripetuta a Tiki-Taka, nel salotto di Piero Chiambretti.

Per Bruno Juve imbarazzante e Chiesa è un frullatore

Il flop in Champions dà il la a Bruno per scatenarsi: “Ha preso Ronaldo per prendere la Champions ma la Juve ha una squadra imbarazzante: se accanto a lui c’è Morata che non tocca una palla, e Chiesa che quando gioca è un frullatore impazzito…Son tutti fenomeni Bonucci, Chiellini e compagni ma non hanno vinto una coppetta in Europa”.

L’ex terzino incalza, nonostante i tentativi di Cruciani di stopparlo: “Quando vinsero col Barcellona lessi tanti titoli: “Juve da battere” ma in Europa falliscono sempre, poi fanno confusione: avevano allegri e hanno preso Sarri per fare un certo tipo di gioco, poi un anno dopo l’hanno mandato via perché comanda Ronaldo, ed è un errore perchè i giocatori non devono decidere. La mancata espulsione di Cristiano Ronaldo a Cagliari? A parti inverse è tutta la vita rosso».”.

Su Chiesa il giudizio è sempre stato pesante

Già nei mesi scorsi Bruno era stato impietoso su Chiesa, sempre parlando a Tiki Taka: “L’affare vero lo ha fatto la Fiorentina, sessanta milioni di euro per lui sono troppi: alla fine è un giocatore tipo Bernardeschi, non sarà mai un top player. Chiesa ha un difetto, simula troppo, deve cascare meno. Un calciatore modesto e non mi sta troppo simpatico”.

Infine Bruno parla anche dell’Inter vittoriosa a Torino: «L’Inter sullo 0-0 mette dentro Christian Eriksen e dopo anche Alexis Sanchez, ci sarà un motivo se è prima. La partita col Torino ti dice quanta è la forza di questa squadra».

SPORTEVAI | 16-03-2021 11:16