Da tifosi dell'Inter messaggio a Inzaghi: Nel derby non puoi toglierlo

04-11-2021 09:09

La miglior Inter della stagione? Forse sì, sicuramente la più bella vista in Europa finora. Il 3-1 allo Sheriff rimette tutto in gioco per la qualificazione agli ottavi di Champions e consegna a Simone Inzaghi una squadra carica a mille per il derby di domenica. La nota lieta in particolare si chiama Arturo Vidal che è stato tra i migliori in campo. Fortemente voluto da Conte, il cileno ha deluso nelle due stagioni con l’attuale allenatore del Tottenham in panchina, ma non sta sbagliando niente con Inzaghi quando viene chiamato in causa. Ieri la prova più convincente e ora i tifosi vogliono la sua conferma nel derby al posto di Calhanoglu.

Tifosi interisti stregati da Vidal, tutti lo vogliono titolare

Fioccano i commenti sui social: “Sul carro di Arturo Vidal c’è posto per tutti” o anche: “Al netto di una condizione fisica ritrovata rispetto allo scorso anno, uno dei principali meriti di Inzaghi è l’aver ritrovato il miglior Vidal, fondamentale in serate come quelle di ieri e che era clamorosamente mancato nella precedente gestione” oppure: “Vidal mi ha appena recuperato un pallone che era sul trullo di fronte a casa mia dal 1998”.

Per i fan nerazzurri il cileno non si può togliere contro il Milan: “Vidal si candida a titolare anche per il derby a mio parere: ha recuperato tantissimi palloni tutta la partita e non si è mai tirato indietro in un contrasto. Può essere l’arma in più di cui abbiamo disperato bisogno a centrocampo” o anche: “Diciamo che il derby non potrà prescindere da Brozo e Vidal. Senza se e senza ma” oppure: “La verità è che se non lo farà giocare titolare domenica, e fa giocare il turco, andremo sotto in tutti i sensi. Vidal in queste condizioni è indispensabile lì in mezzo”

SPORTEVAI