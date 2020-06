Dalla Francia: “Juve in pole per il talento che piace al Psg”

Nella prima stagione di Maurizio Sarri l’organico della Juventus ha evidenziato alcune lacune nel proprio organico, soprattutto a centrocampo, con giocatori lontani dalle caratteristiche ideali per il gioco del tecnico ex Napoli e Chelsea. È probabile, dunque, che il d.s. Fabio Paratici ponga rimedio in questa sessione di mercato: riportare Paul Pogba in bianconero resta il sogno della Juventus, che però si muove anche su altri nomi.

Juventus in vantaggio sul Psg per Aouar

A Torino vogliono centrocampisti di qualità, che abbiano passo, tecnica e visione di gioco: tra i profili che corrispondono a questo identikit c’è quello di Houssem Aouar, 21enne centrocampista del Lione che ha battuto la Juventus per 1-0 nell’andata degli ottavi di Champions League.

In quella partita Aouar firmò l’assist per il gol decisivo di Tousart, dimostrando ancora una volta le sue doti. Al francese non manca la personalità, mentre caratura tecnica e intelligenza gli hanno permesso firma di ricoprire diversi ruoli del Lione: Aouar si esprime al meglio da mezz’ala, ma al Lione ha giocato anche da trequartista centrale, esterno e anche da mediano in un centrocampo a quattro. Un giocatore così, insomma, sarebbe di certo utile a Sarri.

La Juventus l’ha capito e secondo la stampa francese intende fare sul serio per Aouar. Secondo i quotidiani d’oltralpe, i bianconeri sarebbero in vantaggio per il giovane talento del Lione, nel mirino anche del Psg: in prima fila per Aouar c’è la Juventus, disposta anche ad accontentare la richiesta di 50 milioni di euro da parte del club proprietario del cartellino del giocatore.

I tifosi bianconeri sognano l’arrivo del francese

E i tifosi della Juve gongolano al pensiero di vedere Aouar in bianconero… “Questo è davvero bravo”, scrive Andrea su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi della Juventus. “Leggo di Juventus scavalcata dall’Inter per Tonali – aggiunge Jerry – ma che ci importa? Prendiamo Aouar!”.

E Alessandro gli dà ragione: “Prendiamo subito Aouar, è fortissimo”. Jurgen, invece, è pessimista: “Senza piazzare i vari Rabiot e Bernardeschi, e con in rosa ancora Ramsey e Khedira che prendono tutti quei soldi sarà difficile prendere un altro giocatore. Pjanic poi non lo possono vendere dopo questo virus quindi credo che il mercato è completamente bloccato”. Ma Marco chiosa: “Mi fido di Paratici: Aouar sarà nostro!”.

