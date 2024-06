Danimarca furiosa, il ct: ho le prove sul telefono, Germania aiutata dal Var

Tra meteo impazzito e continui interventi del Var a fine gara non sono mancate le polemiche da parte di Hjulmand che invoca un cambio di regolamento

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Delusione e rabbia. Queste le emozioni della Danimarca nel day after dell’eliminazione al Campionato europeo di calcio. Ci hanno creduto i biancorossi, che a lungo sono riusciti anche a tenere testa ai padroni di casa della Germania salvo poi soccombere sotto i colpi di Havertz e Musiala. Ma ciò che non va giù al Ct Hjulmand ed al suo gruppo è la direzione di gara da parte dell’arbitro Oliver e soprattutto i continui interventi del Var che avrebbero condizionato la partita.

Una serata a tutto Var: tanti gli episodi

Cominciamo con gli episodi, perché sono stati tanti nel corso della partita. In totale sono stati annullati tre gol ed è stato concesso un calcio di rigore alla Germania per fallo di mano di Andersen su cross di Raum. In ogni circostanza è servito l’intervento del Var poiché l’arbitro Oliver e i suoi assistenti in campo non avevano sostanzialmente beccato nulla. Le numerose interruzioni, unite alla questione metereologica che ha bloccato la gara per oltre 20 minuti, hanno chiaramente condizionato il giudizio del post rendendo il clima più nervoso.

Lo sfogo del ct Hjulmand e il regolamento da cambiare

A fine gara si è lamentato parecchio dell’arbitraggio il selezionatore della Danimarca Kasper Hjulmand. Queste le parole del tecnico nella consueta conferenza stampa post partita: “Devo fare i complimenti alla Germania, ma la partita è stata decisa da due decisioni del VAR. Ho la foto sul cellulare! È in fuorigioco di un centimetro. Non sono contro il VAR, ma dobbiamo essere più veloci e migliorarlo. Secondo me la decisione dovrebbe essere chiara come la luna e non come abbiamo visto oggi“.

Polemiche anche sul calcio di rigore decretato in favore della Germania: “Sono stufo della ridicola regola della pallamano – prosegue il 52enne di Aalborg nel suo amaro sfogo -. Non possiamo far correre i nostri difensori con le mani dietro la schiena. È frustrante. Il calcio non dovrebbe essere così“.

Il bilancio finale della Danimarca

Al netto delle questioni arbitrali e relative al Var, il tecnico dei danesi si è comunque dichiarato soddisfatto di quanto fatto dalla sua squadra al cospetto di una corazzata come quella tedesca. I biancorossi, però, hanno chiuso la manifestazione senza vincere una partita. Dopo i tre pareggi nella fase a gironi, è infatti arrivato il ko di ieri a mettere un punto definitivo sul Campionato europeo della Danimarca. L’uscita di scena di Eriksen e compagni, tuttavia, è stata indubbiamente dignitosa con una prestazione finale positiva.