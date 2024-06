Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia

Seconda giornata degli ottavi di finale agli Europei, oggi tocca alle big Inghilterra e Spagna impegnate rispettivamente contro Slovacchia e Georgia.

Comincia la fase ad eliminazione diretta di Euro 2024. Ieri abbiamo assistito alle prime sfide con Italia-Svizzera e Germania-Danimarca. Ma il calendario è bello carico anche oggi con Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia. La rappresentazione in campo di quello che fu Davide contro Golia nella Bibbia: e chissà che non possa venir fuori qualche sorpresa. In palio ci sono posti nella Final 8 del continente.

Dove vedere Inghilterra-Slovacchia: diretta tv e streaming

Fischio d’inizio alle ore 18 per il match tra Inghilterra e Slovacchia. Teatro dell’evento è la Veltins-Arena di Gelsenkirchen, abitualmente casa dello Schalke 04. In questo caso l’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (canali 201, 202, 213 e 251). L’incontro è disponibile naturalmente anche in streaming attraverso le app dell’emittente satellitare Sky Go e Now.

Partita: Inghilterra-Slovacchia

Data: domenica 30 giugno

Orario: 18

Stadio: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Diretta Tv: Sky

Diretta streaming: Sky Go e Now

QUI IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO

Dove vedere Spagna-Georgia: diretta tv e streaming

Spagna e Georgia si sfideranno agli ottavi di finale dell’Europeo al RheinEnergieStadion di Colonia alle ore 21.00. Il match degli iberici contro Kvaratskhelia e compagni sarà trasmesso in diretta e in chiaro da Rai 1, così come da Sky. La sfida si potrà vedere anche in streaming su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento e su RaiPlay e Now.

Partita: Spagna-Georgia

Data: domenica 30 giugno

Orario: 21:00

Stadio: RheinEnergieStadion, Colonia

Diretta TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: NOW, Sky Go e RaiPlay

Le probabili formazioni di Inghilterra-Slovacchia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct: Southgate

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct: Calzona

Le probabili formazioni di Spagna-Georgia

SPAGNA (3-4-3): Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: de la Fuente.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Lochoshvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct: Sagnol.