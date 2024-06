Euro2024, dove vedere Svizzera-Italia e Germania-Danimarca: orari, tv e streaming

Inizia il conto alla rovescia per gli ottavi di finale dell'Europeo. Scenderanno in campo Svizzera-Italia e Germania-Danimarca: orari, stadi e programmazione tv.

Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta dell’Europeo. Gli ottavi di finale inizieranno con la sfida tra l’Italia e la Svizzera, con gli azzurri che potranno rifarsi dopo le ultime due brutte prestazioni nel girone. A seguire entreranno in scena anche i padroni di casa della Germania contro la Danimarca.

Dove vedere Svizzera-Italia: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio del match tra l’Italia e la Svizzera è atteso per le ore 18.00 all’Olympiastadion di Berlino. Così come tutte le partite dell’Europeo, anche gli ottavi di finale degli azzurri contro gli elvetici sarà trasmesso su Rai 1 o in alternativa ai canali 201, 202, 213 e 251 con l’abbonamento a Sky. La gara si potrà seguire anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento e in streaming su Now e RaiPlay.

Partita: Svizzera-Italia

Data: sabato 29 giugno

Orario: 18

Stadio: Olympiastadio (Berlino)

Diretta Tv: Rai 1 e Sky

Diretta streaming: Sky Go, RaiPlay e Now

QUI IL PALINSESTO COMPLETO DELLE PARTITE

Dove vedere Germania-Danimarca: diretta tv e streaming

Germania e Danimarca si sfideranno agli ottavi di finale dell’Europeo al Signal Iduna Park di Dortmund alle ore 21.00. Il match dei padroni di casa sarà trasmesso in diretta e in chiaro da Rai 1, così come da Sky. La sfida si potrà vedere anche in streaming su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento e su RaiPlay e Now.

Partita: Germania-Danimarca

Data: sabato 29 giugn

Orario: 21:00

Stadio: Signal Iduna Park (Dortmund)

Diretta TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: NOW, Sky Go e RaiPlay

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Zuber; Aebischer, Embolo; Vargas. Ct: Yakin.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho; Pellegrini, Dimarco, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.

Le probabili formazioni di Germania-Danimarca

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind. Ct. Hjulmand.