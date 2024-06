Italia, Jorginho e l’incubo Sommer: ecco chi saranno i rigoristi con la Svizzera

Nella sfida da dentro o fuori con la Svizzera va considerata anche la possibilità che si arrivi ai rigori: la lista di Spalletti e i precedenti di Jorginho con gli elvetici.

Domani è il giorno di Svizzera-Italia e c’è da considerare qualsiasi scenario, anche quello dei calci di rigore. Se si arriva alla lotteria dei penalty, quali saranno gli azzurri che si presenteranno sul dischetto? Ecco la possibile lista di Spalletti, senza dimenticare i precedenti di Jorginho con Sommer.

Svizzera-Italia, ipotesi rigori: chi li tira? Le scelte del ct

Qualche nome lo ha fornito lo stesso Spalletti nei giorni scorsi: “In rosa ci sono tanti che li sanno calciare: Scamacca, Retegui, Dimarco e Barella. E secondo me li sanno battere anche Calafiori e Jorginho”. Poi, si sa, non si svela proprio tutto ai media. Ecco, allora, che alla lista vanno aggiunti anche Pellegrini e Zaccagni. Certo, manca uno specialista vero e proprio. Nessuno dei potenziali rigoristi citati, infatti, li calcia nei propri club d’appartenenza. Scamacca è chiuso da Koopmeiners, Barella e Dimarco dal cecchino infallibile Calhanoglu, Retegui da Gudmundsson, Calafiori non ci ha mai provato nel Bologna di Thiago Motta. Jorginho lo è stato con Verona, Napoli e Chelsea, ma in azzurro è avvolto da una sorta di maledizione.

Jorginho e l’incubo Svizzera: l’italo-brasiliano contro Sommer

Sicuramente il calciatore azzurro con maggiore esperienza dagli undici metri è Jorginho, ma in Nazionale è ormai diventato un tabù. Il centrocampista dell’Arsenal ha sbagliato gli ultimi quattro rigori in azzurro, di cui due proprio contro Sommer e la Svizzera. E sono stati errori pesantissimi. L’attuale portierone dell’Inter intercettò la conclusione dell’italo-brasiliano nello 0-0 del primo match tra le due squadre nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, complicando il cammino dell’Italia di Roberto Mancini. Ben più grave il rigore calciato alto al 90′ nella seconda sfida andata in scena all’Olimpico di Roma che terminò 1-1: quell’errore condannò gli azzurri agli spareggi. E, purtroppo, sappiamo tutti come andata.

E se fosse concesso un rigore durante la partita chi lo calcerebbe?

Nelle prime tre uscite all’Italia non sono ancora stati concessi rigori, per cui non ci sono indicazioni in tal senso. Partiamo proprio da Jorginho, peraltro insidiato da Fagioli. Dopo i due penalty di fila sbagliati contro la Svizzera, con quale stato d’animo si presenterebbe sul dischetto? Nonostante l’esperienza, rischierebbe di avvertire il peso della pressione. Il possibile rigorista potrebbe dunque essere Barella, che in Serie A ne ha realizzati tre su quattro ai tempi del Cagliari. E occhio a Pellegrini, che, seppur chiuso da Dybala nella Roma, vanta comunque uno score – tra campionato e coppe – di 11 rigori segnati e quattro falliti.