De Laurentiis smentisce: "Jp chi? Dormivo"

In queste ultime ore, tutto il mondo del calcio è scosso dalla notizia della nascita della Super lega. Dodici squadre in un nuovo torneo parzialmente chiuso, quelle con il maggior numero di tifosi (o quasi) per rivoluzionare il mondo del pallone. Oltre le squadre fondatrici, anche alcune invitate a farne parte.

Tra queste società che potrebbero essere invitate, secondo le ultime indiscrezioni, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La società azzurra sarebbe quindi l’ipotetica quarta italiana dopo le fondatrici Juventus, Inter e Milan. Il presidente partenopeo ha però smentito a suo modo di essere stato contattato dalla JP Morgan, multinazionale statunitense dietro alla montagna di denaro per le squadre di Super lega.

Via twitter, De Laurentiis ha commentato così le voci: “JP chi? La scorsa notte dormivo”.

Saranno giorni difficili per il calcio: si rincorreranno comunicati, attacchi, accuse, come non avveniva da tempo. Nel frattempo milioni di fans restano ancora scioccati, dubbiosi e in attesa di capire.

OMNISPORT | 20-04-2021 15:28