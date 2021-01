De Ligt positivo al Covid-19: è il terzo caso nella Juventus

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”. Questo il testo del comunicato pubblicato sul sito dei bianconeri che annuncia la terza positività al Coronavirus in pochi giorni nelle file dei campioni d’Italia.

De Ligt è stato immediatamente messo in isolamento dopo essere risultato positivo al tampone durante l’ultimo giro di controlli. Quella dell’olandese fa seguito alle positività di Alex Sandro e Cuadrado, ora dovrà saltare non solo la prossima partita contro il Sassuolo ma probabilmente anche Inter-Juventus e la Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Un’assenza pesantissima per Pirlo, che dopo il ritorno dall’infortunio alla spalla aveva sempre schierato De Ligt a cominciare dalla partita col Cagliari dello scorso 21 novembre per finire col big match di due giorni fa vinto contro il Milan facendo, come sempre, un’ottima prestazione.

Al suo posto a questo punto potrebbe rivedersi Chiellini accanto a Bonucci, con Demiral come prima e vera unica alternativa, ma ora è davvero emergenza per la Juve in difesa, poiché sulle fasce mancano, appunto, anche Alex Sandro e Cuadrado., e ora Pirlo potrebbe lanciare il giovane Dragusin, già aggregato più volte alla prima squadra in questa stagione.

OMNISPORT | 08-01-2021 19:13