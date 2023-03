Premiato a Castiglion Fiorentino, il tecnico biancoceleste ha lanciato una frecciata in direzione del collega giallorosso, suscitando la reazione sul web dei tifosi romanisti

21-03-2023 11:59

Stavolta il derby di Roma sembra davvero non voler finire. Dopo il successo di misura della Lazio e l’acceso post-gara negli spogliatoi dell’Olimpico con protagonisti Alessio Romagnoli, Gianluca Mancini, il presidente biancoceleste Claudio Lotito e José Mourinho stavolta è Maurizio Sarri a prendersi la scena con una stoccata nei confronti del collega portoghese.

Lazio-Roma continua, ora parla Sarri

Dopo la vittoria della sua Lazio sulla Roma nel derby di domenica Maurizio Sarri aveva mantenuto un profilo piuttosto basso, a differenza di alcuni suoi giocatori, come Alessio Romagnoli, Mattia Zaccagni e Luis Alberto, pronti a rinfacciare alla Roma e a José Mourinho le dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti alla partita. Ieri sera, in occasione del premio “Corrado Viciani” a lui assegnato a Castiglion Fiorentino, Sarri è però entrato nella contesa post-derby con una frecciata indirizzata proprio al collega portoghese.

Lazio-Roma, la frecciata di Sarri a Mourinho

“Mourinho è fatto così, va lasciato stare”, ha dichiarato Sarri rispondendo a chi gli chiedeva della provocazione lanciata alla vigilia del derby dal portoghese, che aveva ironizzato sull’eliminazione della Lazio dalla Conference League. Poi la stoccata. “È un animale da spettacolo – ha aggiunto Sarri parlando di Mourinho -. È una persona di una simpatia straordinaria. Poi è il numero uno a tirarti dentro certe storie, ma io non voglio finirci dentro”.

Lazio-Roma, Sarri nel mirino dei tifosi giallorossi

Le parole di Sarri hanno ovviamente riacceso le polemiche sui social, suscitando la reazione dei tifosi della Roma in difesa di Mourinho. “Sarri tratta i tifosi della squadra che allena come degli imbecilli e si permette di parlare di Mou come di un ‘animale da spettacolo’. Ma stia zitto”, il commento della giallorossa Yuma.

“Sari un pagliaccio come il suo presidente”, aggiunge Drone. “Mourinho un animale… sì ma da 26 titoli”, scrive Big Show ricordando i successi di Mourinho.