“Derby napoletano” in Turchia: la foto virale tra i tifosi azzurri

Mentre il Napoli era impegnato al Franchi contro la Fiorentina, a Trebisonda, in Turchia, andava in scena l’incontro tra due leggende della storia recente del club azzurro.

Il “derby napoletano” in Turchia

Ieri sera, infatti, era in programma Trabzonspor–Galatasaray, ovvero il “derby napoletano” del campionato turco: nella squadra di casa, campione nazionale in carica, gioca infatti Marek Hamsik, recordman di presenze in azzurro, mentre da questa stagione nel club di Istanbul milita Dries Mertens, il capocannoniere assoluto della storia del Napoli.

La foto virale degli ex azzurri

I due beniamini del tifo napoletano non si sono affrontati in campo: Hamsik, infatti, era fuori per un infortunio al polpaccio; Mertens, invece, è partito titolare e ha giocato prima di venire sostituito al 90’ della partita, terminata zero a zero. Al termine della gara, però, i due si sono visti nella pancia dello stadio del Trabzonspor: il loro incontro è stato immortalato in una fotografia che lo stesso Hamsik, poco dopo, ha voluto postare sul suo profilo ufficiale di Instagram.

“Guaglione”, l’unica didascalia posta dal centrocampista slovacco, quasi a sottolineare l’appartenenza partenopea di Mertens, uno che – lo ricordiamo – ha chiamato suo figlio Ciro e ha conservato il suo appartamento sul Golfo di Napoli. Lo scatto ha rapidamente fatto il giro del web, venendo ripreso dai siti napoletani di informazione e scatenando l’entusiasmo e la nostalgia dei tifosi del Napoli.

La nostalgia dei tifosi del Napoli

“La storia del Napoli in uno scatto”, il commento su Twitter di Mattia. “Non ce la faccio, troppi ricordi!”, aggiunge Carmen. “Turchi napoletani”, scrive Giuliana citando un’altra leggenda partenopea, l’intramontabile Totò. “Potevate spararci direttamente, faceva meno male”, il commento di Lucia, che evidentemente ancora non ha smaltito l’addio dei due campioni. “Soffro a vederli lontani”, le fa eco Franz.

“Non sto piangendo. Mi è solo entrata la storia (e i miei prossimi tatuaggi) negli occhi”, ironizza Gian. “Due campioni, ma soprattutto due vecchi amici”, la chiosa di Simone.