Deschamps promuove Maignan: “E' lui il numero 1 della Francia”

Il commissario tecnico, dopo l'addio di Lloris, affidà la titolarità del ruolo al portiere del Milan, che ha saltato i Mondiali per infortunio

21-03-2023 09:20

Mike Maignan è il nuovo portiere titolare della Francia. La promozione è arrivata direttamente dal commissario tecnico Didier Deschamps dopo l’addio di Hugo Lloris. Anche se il ct si è limitato a dire che le gerarchie saranno queste esclusivamente contro l’Olanda e che a giugno la situazione potrebbe essere diversa.

Così Deschamps sul portiere del Milan: “La posizione di numero 1 va ovviamente a Mike Maignan. La gerarchia è importante. Ma ne parlerò anche con gli altri. Ci sarà la gerarchia per questo incontro, ma potrebbe anche essere diversa per il prossimo giugno. L’esperienza internazionale può essere una risorsa importante”.

Per adesso, dunque, Maignan ha prevalso su Areola e Samba dopo aver dovuto saltare i Mondiali per infortunio ed essere tornato appena un mese fa in campionato.