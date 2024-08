Di Biagio nuovo CT dell'Arabia Saudita Under 21: Mancini trova un posto anche a Gregucci e Nuciari

L’ex commissario tecnico dell’Italia U21 ricompone il tandem che fu protagonista ai tempi dell’Inter: si arricchisce anche lo staff a dispizione del selezionatore di Jesi.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Gigi Di Biagio si prepara a ripartire dalla nazionale U21 dell’Arabia Saudita. L’ex centrocampista di Inter e Roma, già protagonista nel mondo delle selezioni giovanili alla guida degli Azzurrini, è stato voluto fortemente da Roberto Mancini, commissario tecnico dei “grandi”. Asse diretto tra Under 21 e nazionale maggiore, per favorire la crescita del movimento.

Gigi Di Biagio nuovo ct dell’Arabia Saudita U21

Gigi Di Biagio torna ad allenare. È lui il prescelto per la panchina dell’U21 dell’Arabia Saudita, su indicazione di Roberto Mancini. L’ex ct dell’Italia ha espressamente chiesto alla Federcalcio di essere affiancato da una persona fidata: la scelta è ricaduta sul trainer romano, con il selezionatore di Jesi ai tempi dell’Inter. Contratto a cifre importanti anche per il classe ‘71, chiamato a sfruttare questa opportunità dopo la sfortunata parentesi al timone degli Azzurrini, che non misero a referto un risultato positivo nell’Europeo di categoria giocato in casa nel 2019. All’epoca, l’undici italiano era formato da calciatori del calibro di Meret, Mancini, Barella, Pellegrini, Zaniolo, Kean e Chiesa.

Novità nello staff di Roberto Mancini

Lo sviluppo del calcio arabo continua ad essere affidato alle sapienti mani di Roberto Mancini, nonostante le polemiche che caratterizzarono l’inizio della sua avventura saudita, all’indomani delle dimissioni da ct dell’Italia. Maggiore collaborazione con le selezioni giovanili e uno staff che possa garantire un certo tipo di lavoro, senza tralasciare alcun dettaglio: un team, quello costruito da Mancini, che vede già protagonisti i fedelissimi Salsano e Lombardo, accompagnati dall’assistente Gagliardi, dall’allenatore dei portieri Battara, il video analista Contran e i preparatori atletici Scanavino e Donatelli. Quest’ultimo, peraltro, fu costretto a rassegnare le dimissioni al pari di Mancini, avendo già firmato il rinnovo con la FIGC nel 2023.

Agli attuali membri dello staff, si aggiungeranno da settembre anche Angelo Gregucci e Giulio Nuciari, che hanno accettato di seguire Di Biagio su richiesta di Mancini e saranno inseriti nella squadra che supporterà la nazionale maggiore. L’ex allenatore dell’Alessandria ha provato ad aspettare una panchina tra C e B, in Italia, ma poi ha preferito affrontare un’esperienza tanto esotica quanto remunerativa, al fianco dell’amico Roberto. L’ex estremo difensore, invece, è stato accanto a Mancini sempre in nerazzurro, avendo vestito i panni di preparatore dei portieri tra il 2004 e il 2008.