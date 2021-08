Difesa, cuore e cinismo: la Roma di Mou ha già conquistato i tifosi

E’ già la Roma di José Mourinho: solida, essenziale e senza fronzoli. Ma soprattutto vincente e apprezzata dai tifosi, che sui social hanno applaudito in massa durante e dopo la gara di Conference League vinta 2 a 1 dai giallorossi sul campo del Trabzonspor.

Roma, successo prezioso in Turchia

Quella giocata in Turchia è stata una partita dura. La Roma l’ha vinta con piglio deciso, senza brillare riguardo alla qualità del gioco espresso ma mostrando carattere e personalità che lasciano ben sperare. I giallorossi hanno giocato un primo tempo in sordina, poi sono stati abili a cambiare passo nella ripresa. Il vantaggio di capitan Pellegrini (55’) ha messo la gara in discesa, il pareggio dell’ex Parma Cornelius (in sospetto fuorigioco) l’ha riaperta (64’), poi nel finale del match ci ha pensato il nuovo acquisto Shomurodov a timbrare una vittoria due volte preziosa: in primis perché incanala nel verso giusto la sfida eliminatoria contro i turchi (ritorno previsto il 26 agosto), ma anche perché è servita anche a suggellare ufficialmente la storia d’amore tra la Roma di Mourinho e i suoi tifosi.

I tifosi romanisti applaudono Mourinho

Trasmessa in diretta sui canali social ufficiali del club giallorosso, la gara è stata seguitissima dai fan romanisti. Che al triplice fischio si sono lanciati in commenti d’apprezzamento verso la prestazione della squadra, ma soprattutto all’indirizzo del tecnico portoghese: “Bravo Mou, ottimi cambi” scrive Silvia. Mentre Luca aggiunge: “Ce metterei la firma per vince qualche coppa giocando così”. E ancora: “Siamo stati Cinici – dice Andrea – benissimo così”. Piovono complimenti anche all’indirizzo di Shomurodov, il bomber prelevato dal Genoa che ha risolta la gara nel finale: “Davvero un bel giocatore, sono contento del suo acquisto!”, oppure: “Questo segna sempre, può diventare un fattore!”.

Sui social, quindi, gli applausi dedicati alla nuova Roma di Mourinho abbondano. Non è mancata però qualche voce critica fuori dal coro, ovviamente in minoranza. Fabrizio osserva: “Vedo poco gioco, speriamo bene…”. Angelo gli fa eco: “Abbiamo vinto ok, ma praticamente senza giocare a calcio”. Qualcuno, infine, è felice del successo e della prestazione giallorossa, ma al tempo stesso si pone una grane domanda che sotto sotto sarà venuta in mente a molti: “E’ stata una bella partita, ma si può sapere a che serve questa Conference League?”.

SPORTEVAI | 19-08-2021 22:09