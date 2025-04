Diletta Leotta, l'attacco di Eleonora Abbagnato: "Sedere in faccia a mio marito". La gelosia per Balzaretti

L'ex ballerina, senza mai nominarla, confessa il suo fastidio per gli atteggiamenti della conduttrice sportiva: è Alessia Marcuzzi a svelare l'identità del volto noto di DAZN.

Feroci discussioni in famiglia, imitazioni infastidite, vere e proprie scenate di gelosia: Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti hanno vissuto momenti di forte tensione nel corso degli anni. La causa? Diletta Leotta. L’ex Étoile, oggi direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ha raccontato tutto a “Obbligo o Verità”, la nuova trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Nel corso dell’ultima puntata, l’ex ballerina ha vuotato il sacco. Senza mai nominarla, ha attaccato senza mezzi termini la popolare conduttrice sportiva.

Diletta Leotta, il clamoroso attacco di Eleonora Abbagnato

Abbagnato, a dire il vero, non ha mai fatto apertamente il nome di Diletta. Ci ha pensato la conduttrice, Alessia Marcuzzi, anche se l’identità della “misteriosa” collega di Balzaretti nel corso di una collaborazione televisiva era parsa piuttosto chiara sin dall’inizio. Ma cosa ha fatto la bella conduttrice, tanto da scatenare le folli scenate di gelosia di Eleonora nei confronti del marito, che dopo una lunga carriera in campo e dietro la scrivania oggi è dirigente della Roma? Secondo la stella della danza, avrebbe assunto dei comportamenti poco professionali, arrivando – a suo giudizio – a “provarci” con lui.

Balzaretti e Leotta insieme sui campi della Serie A per DAZN

Sollecitata nel corso della trasmissione, Abbagnato ha vuotato il sacco su quelli che, a suo dire, sono stati degli atteggiamenti inequivocabili da parte della conduttrice ai tempi della collaborazione di Balzaretti con DAZN: “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa“, ha raccontato Eleonora. “Gli facevo imitazioni, scenate di gelosia”. Il motivo? “Gli metteva il cu… in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”, ha spiegato l’ex ballerina, palermitana d’origine. Diletta, invece, è catanese.

La gelosia di Abbagnato: Alessia Marcuzzi fa il nome di Diletta

A fare il nome di Diletta, appunto, è stata Alessia Marcuzzi, mentre Eleonora Abbagnato si è limitata a urlare agli uomini in studio, sorridendo: “Siete tutti innamorati di lei”. Nessuna conferma – ma neanche smentite – da parte della signora Balzaretti. E nessun commento, almeno per il momento, nemmeno da parte di Diletta Leotta. Ma molto probabilmente qualche reazione dalla signora Karius, nonché mamma della piccola Aria, arriverà.