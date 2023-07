F1, la diretta della Sprint Race del GP d'Austria a Spielberg. LIVE

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna a scaldare i motori e lo fa con la Sprint Race del GP d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023. La SR del Gran Premio d’Austria si corre sul circuito di Spielberg. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (195 pt.) Sergio Perez (126 pt.) Fernando Alonso (117 pt.) Lewis Hamilton (102 pt.) Carlos Sainz Jr (68 pt.)

Si corre con la morte nel cuore per la tragica scomparsa di Dilano Van’t Hoff. A bissare la pole position di ieri è stato il solito Max Verstappen con la Red Bull sugli scudi nel week end di casa: prima fila completata da Sergio Perez che riscatta la brutta prova in qualifica. Ferrari in palla solo con Sainz che ha dovuto superare un problema ai freni in Q1 ma che non è andato oltre il 5° tempo proprio davanti a Leclerc apparso in tutta la qualifica lontano parente di quello di ieri, addirittura sempre a rischio taglio e alla fine penalizzato per impeding e quindi retrocesso fino al 9° posto. In seconda fila a sorpresa la McLaren, rinnovata, di Norris davanti all’Haas di Hulkenberg. Solo 7° Alonso con la Aston Martin quindi la top ten completata da Stroll, Ocon e Magnussen. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 16.30. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: