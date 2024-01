Felipe Anderson sempre più deciso a lasciare Roma per Torino: la sua avventura alla Lazio è finita e non rinnoverà il contratto con i biancocelesti, lasciando la squadra a giugno per approdare alla Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il brasiliano ha già deciso, anche se non è da escludere un disperato rilancio della Lazio, tre milioni e mezzo a stagione più bonus fino al 2027.