Ultimo aggiornamento 12-07-2023 12:00

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

La sessione estiva di calciomercato incomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato.

Trattative, affari fatti e rumors di mercoledì 12 luglio 2023

Decisive le prossime 48 ore per il trasferimento di André Onana al Manchester United, con l’Inter che ha scelto Sommer come sostituto. Milinkovic-Savic è sempre più vicino all’Al-Hilal e il Milan attende Pulisic a Milano per le visite mediche.

TABELLONE: AFFARI FATTI

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 12 luglio 2023:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

