Ultimo aggiornamento 28-06-2023 09:47

La giornata di calciomercato si è conclusa con un’altra clamorosa operazione che vede, ancora una volta, l’interessamento di un club arabo per un top player. Stavolta si tratta di Marco Verratti, riferimento del PSG e della Nazionale azzurra. Ieri visite mediche e firma per Marcus Thuram con l’Inter, mentre il Milan di RedBird infila il primo colpo (è praticamente fatta) per Loftus-Cheek e si porta in vantaggio per Scamacca. Questa nuova giornata, intanto, parte con il dubbio Kessie che potrebbe lasciare Barcellona e aprire uno spiraglio per Brozovic. La sessione estiva di calciomercato è già impostata e riserva, ogni giorno, una sorpresa.

In tempo reale le principali trattative, indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andranno profilando, in questa fase ancora embrionale.

Trattative, affari fatti e rumors di mercoledì 28 giugno 2023

Irrompe in serata la notizia dell’interessamento per Verratti dell’Al Hilal, che ha sul piatto una cifra record. Incerto, forse più oggi che nei giorni scorsi, il futuro di Osimhen, Lukaku e Frattesi. Ieri, martedì 27 giugno, visite mediche e firma per Thuram con l’Inter. Juventus in evidente difficoltà per quel che sta accadendo: Rabiot firma il suo rinnovo, atteso e strategico nel quadro di una nuova strategia.

TABELLONE: AFFARI FATTI

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 28 giugno 2023, nel nostro live:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

Abbonati e segui il calciomercato su DAZN