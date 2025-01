Danilo non trova più posto in questa Juventus e a dimostrazione della frattura in atto c’è stata anche la mancata convocazione per la Supercoppa Italiana. Il giocatore aspetta che la società accetti di venderlo a zero, con le offerte e richieste arrivate con il Napoli in prima linea e poi l’Olympique Marsiglia, entrambe a titolo gratuito. In queste ore si attende, quindi, la svolta che questa decisione di non partire per Riad presuppone.