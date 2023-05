Giro d'Italia, tappa di oggi: 8a, Terni-Fossombrone. Percorso, tracciato, difficoltà

Nuova tappa dal chilometraggio importante oggi al Giro con la Terni-Fossombrone di 207 km, che attraversa l’Umbria e le Marche. Si parte dalla città di San Valentino per poi percorrere la SS 3 Flaminia passando per il Valico della Somma, attraversare Spoleto e Foligno (sede del primo traguardo volante di giornata, al km 47,9), proseguire per Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Sigillo (secondo TV, al km 97,3) e quindi raggiungere la cittadina di Fossombrone attraverso la Gola del Furlo. Dopo i primi 150 km di gara, il percorso cambia nettamente e diventa impegnativo con 2500 metri di dislivello concentrati nei 60 km finali. Prima del passaggio nella “città delle tre Corti”, i corridori affronteranno per la prima volta la salita dei Cappuccini al km 156,8 per poi salire al Monte delle Cesane (km 170,6), ripassare da Fossombrone e quindi salire nuovamente ai Cappuccini (km 201,1), prima di buttarsi in discesa verso l’arrivo. Sono queste le due salite in cui sono posti i GPM, rispettivamente di 4a e 2a categoria.