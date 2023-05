Giro d'Italia, tappa di oggi: 7a, Capua-Gran Sasso d'Italia. Percorso, tracciato, difficoltà

Due sole salite nella settima tappa, la Capua-Gran Sasso d’Italia. Ma sono due salite che lasceranno il segno (4mila metri di dislivello) e che potranno dirci chi non vincerà il Giro. La tappa con i suoi 218 km è tra le più lunghe della Corsa Rosa, seconda soltanto alla Camaiore-Tortona di 219 km: ma con ben altra altimetria. La prima salita è quella di Roccaraso valida come GPM di 2a categoria. Dopo il GPM la strada continuerà a salire leggermente sul Pian delle Cinque Miglia, prima della discesa che porta a Sulmona e Popoli, quando la strada torna a salire leggermente. I corridori si preparano a questo punto per il traguardo volante di Bussi sul Tirino, dopo il quale inizierà la salita finale.

L’ultima salita è suddivisa in due GPM: quello di Calascio di 2a categoria (13,5 km con una pendenza media del 6% e massima del 10%, quando alla linea del GPM manca poco più di un chilometro) e quello di Campo Imperatore di 1a categoria (posto sul traguardo).