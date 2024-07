Moto3, GP Germania diretta live Sachsenring

Cronaca in diretta

Prima pole stagionale per l'olandese Collin Veijer che nelle qualifiche di ieri ha preceduto il leader del Mondiale David Alonso di tre decimi. Prima fila anche per Luca Lunetta.

E' tutto pronto in griglia dove manca pochissimo al via del giro di ricognizione. Cielo coperto per il momento ma senza minaccia di pioggia.

PARTITI! Gran partenza di Veijer che scappa subito via, parte bene anche Lunetta che però viene passato da Munoz. Quarto posto per Alonso.

La Moto3 è di nuovo in pista per il GP di Germania, nono appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

David Alonso (154 pt.) Collin Veijer (115 pt.) Danny Holgado (111 pt.) Ivan Ortola (105 pt.) David Munoz (76 pt.)

Collin Veijer partirà dalla pole position al Sachsenring, segnando il nuovo record della pista. Secondo posto per il leader del mondiale Alonso, davanti a Lunetta, che dovrà scontare due long lap penalty in gara. Il Gran Premio di Germania si disputa sul circuito del Sachsenring. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma domenica 7 luglio 2024 alle 11.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: