Moto3 GP Giappone: diretta live da Motegi

Cronaca in diretta

Primo match point per David Alonso. La Moto3 torna in pista per il GP del Giappone, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024 che vede lo spagnolo a un passo dal titolo. La classifica piloti è attualmente così composta:

David Alonso (296 pt.) Danny Holgado (199 pt.) Ivan Ortola (191 pt.) Collin Veijer (189 pt.) David Munoz (133 pt.)

Pole con record in Moto3 per Ivan Ortolá, che prova a tenere aperta la lotta al titolo partendo davanti a Veijer e al leader mondiale Alonso che scatterà dalla 3^ casella a caccia dei punti che gli permetterebbero di laurearsi campione già nella gara di Motegi. Il principale rivale, Holgado, partirà dalla 9^ posizione. Nepa e Lunetta i migliori degli italiani, rispettivamente 11° e 12°. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 4.00 di domenica 6 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: