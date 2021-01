Benvenuti all'Olimpico di Roma per il big match della 17esima giornata di Serie A: la Roma di Paulo Fonseca sfida l'Inter di Antonio Conte.11:29

Da una parte i giallorossi, terza in classifica, sono alla ricerca della prima vittoria in uno scontro diretto dopo anche le pesanti sconfitte con Napoli e Atalanta, una vittoria che permetterebbe a Dzeko&co di raggiungere i nerazzurri al secondo posto a quota 36 punti. Dall'altra l'Inter non vuole perdere terreno dal Milan, vittorioso ieri sera contro il Torino. 11:30