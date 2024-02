Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.20:08

Con l'odierno trionfo, l'Inter si proietta a quota 60 punti consolidando la prima posizione; resta invariata la situazione della Roma. Uomini di De Rossi ed Inzaghi che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Frosinone, e tra le mura domestiche contro la Salernitana.20:08

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Guida manda i titoli di coda di una vera e propria battaglia combattuta a suon di reti, conclusasi con una vittoria ospite. Se i primi 45' di gioco avevano lasciato intendere una forte impronta romanista, nella ripresa la formazione nerazzurra aumenta i giri del proprio motore riportando la gara dalla propria parte. Apre le danze Acerbi, che al minuto 17' beffa Patricio con una torre precisa, poi risponde subito la Roma che al 28' trova la via del pari con la decisa incornata di Gianluca Mancini; a mettere la parola fine sulla prima frazione è la rete di El Shaarawy, che sfrutta il doppio legno per portare i suoi in vantaggio dopo un primo tempo di spessore. Nella ripresa, l'Inter imprime la propria mano alla sfida, al minuto 49' è Marcus Thuram a tagliar fuori Mancini e a siglare il 2-2 con la complicità dell'assist di Darmian. Inter che non si accontenta e nonostante le varie occasioni giallorosse, al minuto 56', Mkhitaryan serve sul primo palo un velenoso cross per Thuram, sulla traiettoria interviene Angelino che nel tentativo di spazzare via la minaccia insacca la sfera nella propria rete. Roma che non molla, al minuto 70' infatti si presenta una colossale occasione per Lukaku, che a tu-per-tu con Sommer sceglie la via del dribbling rivelatasi poi non vincente. Le sroprese non terminano qui, dopo una serie di manovre lente ed avvolgenti Arnautovic, fresco di energie, da il via al contropiede interista servendo al centro dell'area un invitante suggerimento su cui Bastoni giunge con tempismo battendo Rui Patricio. Termina dopo ben 5' addizionali la gara dell'Olimpico.20:06

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI GUIDA! Roma-Inter termina 2-4.20:00

90'+3' GOL! GOL BASTONI! Roma-INTER: 2-4. Arriva al minuto 93' la rete che chiude definitivamente la gara, la firma è quella di Alessandro Bastoni! Ripartenza fulminea della formazione nerazzurra, con Arnautovic che conduce per diversi metri, attira su di sé due uomini e serve al centro dell'area il filtrante per Bastoni che apre il piattone battendo Patricio. La chiude l'inter, assist servito da Arnautovic.



90'+2' AMMONITO Dean Donny Huijsen: proteste eccessive del centrale classe 2005.19:54

90'+1' Forte verticalizzazione di Mancini verso Baldanzi, Bastoni copre bene con il corpo e permette a Sommer di abbracciare la sfera.19:54

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Sacchi. Si giocherà fino al 95'.19:52

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà concesso il recupero.19:51

87' Sostituzione Inter: fuori Marcus Lilian Thuram-Ulien, dentro Alexis Alejandro Sánchez Sánchez.19:50

87' Sostituzione Roma: fuori Paulo Exequiel Dybala, lo sostituisce Sardar Azmoun.19:50

87' Spallata irregolare di Spinazzola ai danni di Barella, punizione Inter dai 30 metri di cui si incarica Hakan Calhanoglu.19:50

86' Fallo in attacco di Dybala ai danni di Mkhitaryan, proteste dei giocatori giallorossi che non mutano però la decisione di Guida.19:49

85' Spinta frote della Roma, altro tarversone stavolta servito da Zalewski che permette un altro giro dalla bandierina.19:48

84' CONCLUSIONE DI SPINAZZOLA! Destro potente dal limite dell'area da parte dell'esterno romanista, che trova però la risposta decisa di Sommer. Gioco fermo: c'era outside di Lukaku.19:47

83' Velenosa palla rasoterra servita da Baldanzi, Bastoni con attenzione devia in corner. Batte Dybala.19:46

82' Zalewski protegge bene la palla dall'arrivo di Dumfries, che con eccessiva irruenza commette fallo. Punizione Roma dalla metà campo.19:45

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.19:42

79' Spinazzola lascia sul posto Bastoni e tenta il cross al centro dell'area, legge bene la traiettoria Carlos Augusto che rinvia in avanti con la testa.19:41

77' ECCO BALDANZI! Ingresso con personalità da parte del nuovo acquisto della Roma, che dal limite dell'area libera il sinistro trovando soltanto l'esterno della rete.19:40

76' Sostituzione Roma: abbandona il campo Lorenzo Pellegrini, dentro Tommaso Baldanzi.19:39

76' Sostituzione Roma: fuori Stephan Kareem El Shaarawy, dentro Nicola Zalewski.19:39

75' Sostituzione Inter: fuori il capitano Lautaro Javier Martínez, dentro Marko Arnautović.19:39

75' Sostituzione Inter: esce dal campo Matteo Darmian, lo sostituisce Denzel Justus Morris Dumfries.19:38

75' Sostituzione Inter: fuori Federico Dimarco, dentro Carlos Augusto Zopolato Neves.19:38

72' Pavard vuole spingere in avanti, non ha però soluzioni amiche e torna da Sommer. Pronte le sostituzioni lungo la panchina nerazzurra.19:35

70' OCCASIONE LUKAKU! Il belga giunge all'uno contro uno contro Sommer, poi esclude il tiro e tenta di dribblare il portiere svizzero, estremo difensore che resta però lucido e recupera il pallone neutralizzando la chance romanista.19:34

67' Possesso Inter in attesa dello spazio giusto, Roma che attende pazientemente nella propria metà campo.19:31

63' Sostituzione Inter: esce l'autore della prima rete Francesco Acerbi, dentro al suo posto Stefan de Vrij.19:26

63' Resta a terra Acerbi lamentando un problema al polpaccio destro, pronto De Vrij dalla panchina.19:26

61' Sostituzione Roma: fuori anche José Ángel Esmoris Tasende, lo sostituisce Leonardo Spinazzola.19:24

61' Sostituzione Roma: fuori Bryan Cristante, dentro Edoardo Bove.19:23

59' CI PROVA PAVARD! Conclusione potente del difensore nerazzurro, che sfiora una rete che sarebbe stata di alta manifattura. Si riparte con una rimessa laterale a favore dell'Inter.19:22

56' AUTOGOL! AUTOGOL ANGELINO! Roma-INTER: 2-3. La ribaltano i nerazzurri, e lo fanno con la complicità dell'esterno difensivo romanista. Dalla banda laterale sinistra, Mkhitaryan serve un morbido cross sul primo palo su cui taglia rapidamente Thuram, Angelino tenta di chiudere in calcio d'angolo ma nel tentativo di deviare il traversone spinge la palla in rete.19:22

55' Lukaku ripiega generosamente, punta la trequarti avversaria e nel contatto con Darmian cade a terra. Nessun fallo per Guida, si prosegue senza interruzioni.19:18

52' Conclusione di Lautaro sul primo palo, Rui Patricio legge la traiettoria e neutralizza senza problemi.19:16

49' GOL! GOL THURAM! Roma-INTER: 2-2. Pareggio dei Nerazzurri, la rete è quella di Marcus Thuram! Il centravanti prende perfettamente il tempo a Mancini, attende il traversone basso di Darmian e con una secca girata batte Rui Patricio. Di nuovo tutto pari a Roma, assist a cura di Matteo Darmian.



49' Batte Calhanoglu cercando il rimbalzo, Rui Patricio è attento e porta la sfera al petto.19:11

48' Punizione Inter dai 25 metri, sul punto di battuta Dimarco e Calhanoglu.19:10

47' AMMONITO Gianluca Mancini: dura entrata ai danni di Mkhitaryan.19:09

46' Il primo possesso della ripresa è a favore dell'Inter.19:08

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:08

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.19:06

Si chiude dopo 3' di recupero la prima frazione all'Olimpico, parziale che sorride momentaneamente ai giallorossi. I primi 45' di gioco hanno mostrato una gara degna del big match di cui si tratta, con continui capovolgimenti di fronte e con ben tre reti. Parte bene la Roma, che nonostante però un prolungato possesso non riesce a trovare inizialmente la via del gol, a farlo piuttosto è l'Inter, che al minuto 17' si porta in vantaggio con una chirurgica torre di Acerbi che termina alle spalle di Rui Patricio. La formazione giallorossa reagisce allo svantaggio, proprio al minuto 28' da una palla inattiva Pellegrini trova l'assist decisivo per lo stacco di Mancini, che a tu-per-tu con Sommer non sbaglia. Continua la spinta casalinga, al minuto 44' El Shaarawy ribalta il risultato e sigla il 2-1 sfruttando sia il suggerimento di Pellegrini, sia il doppio legno della porta di Sommer. Termina al 48' la prima parte di questa intensa e divertente gara.18:54

45'+3' FISCHIO DI GUIDA: termina il primo tempo.18:50

45' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 48'.18:48

44' GOL! GOL EL SHAARAWY! ROMA-Inter: 2-1. La ribalta la Roma, lo fa con Stephan El Shaarawy! Ripartenza veemente della squadra casalinga, con Pellegrini che conduce la sfera per almeno venti metri, poi legge la sovrapposizione di El Shaarawy e lo serve con un preciso filtrante: controllo, tiro con il mancino e doppio legno che aiuta l'esterno a firmare la propria rete. Muta ancora il parziale, doppietta di assist per Lorenzo Pellegrini.



44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi spazio al possibile recupero.18:44

43' Bastoni alza lo sguardo e sceglie la via del traversone, altra deviazione ed altro corner per l'Inter. Batte Calhanoglu.18:43

40' Dimarco calcia in diagonale e rasoterra verso lo specchio di Patricio, traiettoria imprecisa che termina fuori dai pali.18:41

38' Punizione dai 30 metri a favore dell'Inter, Dimarco serve un pallone al centro dell'area costringendo Patricio ad uscire anche se in maniera imprecisa. Rimessa laterale di cui si incarica Darmian, che appoggia su Acerbi.18:39

37' Contrasto sul filo della linea laterale tra Mancini e Dimarco, ha la meglio il centrale romanista che ottiene la rimessa con le mani.18:38

35' Sventagliata precisa di Dybala verso El Shaarawy, palla che però rimbalza e termina in out a causa della forte pioggia.18:36

33' Cross di Dimarco dalla banda laterale sinistra, Pellegrini non si fida di far scorrere il pallone e devia in corner. Quinto giro dalla bandierina, batte sempre Dimarco.18:35

30' Aumentano i ritmi ed i decibel all'Olimpico, deviazione di Karsdorp in corner che non permette a Thuram di compiere la torsione. Batterà Dimarco dalla bandierina.18:31

28' GOL! GOL MANCINI! ROMA-Inter: 1-1. Ecco la rete del pareggio, ci pensa Gianluca Mancini! Pellegrini si incarica della palla inattiva dai 35 metri, disegna una traiettoria precisa che pesca Mancini, poi il centrale alla corte di De Rossi compie un'incornata che si insacca alle spalle di Sommer. Tutto pari all'Olimpico, assist servito da Lorenzo Pellegrini.



28' Palla inattiva dai 35 metri a favore della Roma, batte Pellegrini.18:28

26' Dybala compie una pressione eccessiva su Dimarco, che furbescamente subisce fallo e fa riposizionare i suoi. Punizione Inter dalla propria trequarti, Pavard batte corto per Acerbi.18:28

24' Cambio di gioco di Mkhitaryan verso Dimarco, palla troppo lunga che non può essere addomesticata dall'esterno sinistro. Rimessa laterale di cui si incarica Karsdorp.18:25

22' Roma che aumenta i propri giri, sembra aver reagito immediatamente alla rete dello svantaggio. Inter che chiude le linee di passaggio.18:24

19' CHECK OVER: confermata la rete di Acerbi, secondo Guida nessuna interferenza di Thuram su Rui Patricio.18:21

17' GOL! GOL ACERBI! Roma-INTER: 0-1. Arriva al minuto 17' la rete che sblocca il match, la firma è quella di Francesco Acerbi! Sugli sviluppi del corner, Lukaku prolunga involontariamente la sfera che giunge dalle parti di Acerbi, poi torre precisa del difensore interista che beffa Patricio.



16' Anche Barella prova il tiro da fuori area, ulteriore deviazione dei giocatori in maglia giallorossa e secondo giro dalla bandierina per l'Inter. Batte Dimarco.18:16

13' Cross velenoso quello dell'esterno interista, Pavard si getta sulla traiettoria ma compie una carica fallosa su Rui Patricio. Punizione Roma dalla propria area di rigore.18:14

12' Conclusione in porta da parte di Calhanoglu, deviazione di Huijsen che concede il corner ai nerazzurri. Dalla bandierina batterà Dimarco.18:13

9' Mancini tenta di verticalizzare verso Lukaku con un lancio profondo, traiettoria che è però fuori misura e palla che scorre lentamente sul fondo. Si ripartirà da Sommer.18:09

8' Fase di possesso prolungata, Inter che inizia ad imbastire un pressing più deciso per riprendere la sfera.18:08

5' Ripartenza rapidissima di Barella, Paredes sceglie efficacemente il tempo di entrata e recupera in scivolata il pallone. Possesso Roma che continua.18:06

3' Corner che non porta alcun frutto, si riparte da Sommer.18:03

2' SUBITO EL SHAARAWY! Sponda perfetta di Lukaku, che crea il presupposto per la conclusione del proprio esterno d'attacco: tiro a giro sotto la traversa che viene deviato in out da Sommer. Primo corner del match.18:03

1' Il primo pallone della gara è amministrato dalla Roma.18:01

1' PARTITI! Via a Roma-Inter.18:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:47

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento.17:47

All'assetto romanista, Inzaghi risponde con il classico 3-5-2, Sommer tra i pali, retroguardia a tre con Acerbi centrale a supporto dei braccetti Pavard e Bastoni, densità a centrocampo con Calhanoglu ad impostare la manovra attorno al quale gravitano barella e Mkhitaryan, lungo le bande laterali spazio a Darmian e Dimarco, in avanti il peso del reparto offensivo è tutto sulle spalle del tandem Lautaro-Thuram.17:47

Le scelte di Mister De Rossi delineano un solido 4-3-3, con Patricio posto a difesa dello specchio, linea difensiva a quattro con Mancini ed Huijsen centrali a supporto dei terzini Karsdorp ed Angelino, in cabina di regia siede Paredes affiancato dalle mezzali Cristante e Pellegrini, in attacco scelto il tridente composto dagli esterni Dybala ed El Shaarawy a servizio dell'unica punta, nonché big ex della gara, Romelu Lukaku.17:45

FORMAZIONI UFFICIALI: INTER (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Sommer; Pavard-Acerbi-Bastoni; Darmian-Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan-Dimarco; Lautaro M.-Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Carlos A., Bisseck, De Vrij, Dumfries, Buchanan, Asllani, Akinsanmiro, Klaassen, Sanchez, Arnautovic, Di Gennaro, Audero.17:43

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (4-3-3). Scendono in campo: Rui Patricio; Karsdorp-Mancini-Huijsen-Angelino; Cristante-Paredes-Pellegrini; Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi. A disposizione: Smalling, Spinazzola, Llorente, Celik, Kristensen, Aouar, Zalewski, Bove, Baldanzi, Sanches, Costa, Azmoun, Svilar, Boer.17:40

A coadiuvare il fischietto campano sono chiamati gli assistenti di linea Meli-Alassio; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Sacchi; postazione VAR presidiata dal Sig. Mazzoleni, ausiliato dall'A.VAR Pairetto.17:36

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. 17:35

Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma: è tempo di Roma-Inter! Anticipo di lusso quello previsto dal calendario di ritorno, chiamati al confronto Giallorossi e Nerazzurri dopo quattro mesi dall'ultima volta. L'ultimo incrocio tra le due big risale allo scorso 29 ottobre, nella gara in cui la formazione di Inzaghi si impose per 1-0 sui Lupi sfruttando la complicità della rete di Marcus Thuram allo scadere. Il neo tecnico Daniele De Rossi è chiamato al confronto con l'attuale capolista del torneo e vede alle proprie spalle tre vittorie nelle prime tre gare a comando della panchina giallorossa: quinta posizione per la Roma, 38 i punti totali. Nerazzurri che approdano in terra capitolina da primi in classifica, vantando una vittoria per 1-0 nella scorsa giornata ai danni della Juventus di Max Allegri: cima del podio per il Biscione, 57 i punti totali finora collezionati.17:34

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Inter, gara valida per il turno numero 24 del Campionato di Serie A TIM.17:27