Dopo l'impresa del Camp Nou, la Juventus si rituffa sul campionato e si presenta al Ferraris con l'obiettivo di dare seguito al successo nel derby del turno scorso e trovare quella continuità fondamentale per rosicchiare punti al Milan capolista. Partita da non sbagliare però anche per il Genoa ancora amareggiato dal pari beffa di Firenze e bisognoso di punti alla luce della penultima posizione in classifica.15:42

Maran recupera Perin e conferma la difesa a quattro con Pellegrini sull'out di sinistra e Goldaniga a destra e la coppia centrale formata da Bani e Masiello. In mediana out Badelj e maglia da titolare per il giovane Rovella al fianco di Radovanovic mentre in attacco spazio per l'ex Pjaca con Scamacca.17:17