Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:06

Nel prossimo turno di campionato per la Lazio impegno in trasferta sul campo del Verona, l'Inter giocherà in casa contro la Juventus.20:06

La Lazio rimonta e supera 3-1 l'Inter: Perisic sblocca il risultato al 12' su rigore, Immobile pareggia sempre dal dischetto. Felipe Anderson sigla la rete del vantaggio, forti proteste dei nerazzurri (c'era Dimarco fermo a terra). Milinkovic di testa chiude i conti. Nel finale espulso Luiz Felipe per un'esultanza eccessiva.20:04

90'+7' Espulso LUIZ FELIPE per comportamento non regolamentare (esultanza eccessiva).20:07

90'+7' Fine partita: LAZIO-INTER 3-1 (12' rig. Perisic, 64' rig. Immobile, 81' Felipe Anderson, 91' Milinkovic).19:57

90'+5' OCCASIONE INTER! Conclusione di De Vrij da centro area murata da Patric.19:55

90'+4' L'Inter chiude in avanti, ma la Lazio può gestire un doppio vantaggio.19:54

90'+1' GOL! LAZIO-Inter 3-1! Rete di Milinkovic-Savic. Calcio piazzato battuto da Luis Alberto, colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic.



90'+1' Ammonito DARMIAN per gioco scorretto su Lazzari.19:51

90'+1' L'arbitro ha concesso sei minuti di recupero.19:50

90' Conclusione debole di Immobile, Handanovic blocca a terra.19:50

87' Ammonito CORREA per proteste.19:47

86' Sostituzione INTER: entra Calhanoglu esce Barella.19:47

86' Sostituzione LAZIO: entra Akpa Akpro esce Felipe Anderson.19:46

85' Sostituzione LAZIO: entra Cataldi esce Leiva.19:46

84' L'arbitro per riportare la calma in campo estrae ben quattro cartellini gialli.19:48

83' Ammonito DUMFRIES per comportamento non regolamentare.19:46

83' Ammonito FELIPE ANDERSON Per comportamento non regolamentare.19:45

83' Ammonito LAUTARO per comportamento non regolamentare.19:45

83' Ammonito MILINKOVIC per comportamento non regolamentare.19:45

82' Animi accesi in campo dopo il gol di Felipe Anderson, c'era Dimarco dolorante a terra ma la Lazio ha continuato a giocare.19:44

81' GOL! LAZIO-Inter 2-1! Rete di Felipe Anderson. Handanovic salva su Immobile, ma non può nulla sul tap-in a porta vuota di Felipe Anderson.



80' Tiro-cross di Marusic, Handanovic blocca agevolmente.19:41

78' Cross rasoterra di Darmian, Dumfries non riesce a controllare la sfera.19:38

76' Sostituzione INTER: entra Lautaro esce Dzeko.19:35

75' Sostituzione LAZIO: entra Zaccagni esce Pedro.19:35

74' Numero di Darmian, Milinkovic lo ferma in modo irregolare.19:35

72' Pedro calcia da posizione defilata, il pallone si spegne sul fondo.19:32

71' Lazzari chiude bene su Darmian e guadagna anche una punizione.19:31

69' Dimarco arretra in difesa, Darmian si sposta sulla sinistra.19:29

67' Sostituzione INTER: entra Vecino esce Gagliardini.19:28

67' Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Bastoni.19:27

67' Sostituzione INTER: entra Correa esce Perisic.19:27

66' Sostituzione LAZIO: entra Luis Alberto esce Basic.19:26

66' Sostituzione LAZIO: entra Lazzari esce Hysaj.19:26

64' GOL! LAZIO-Inter 1-1! Rete di Immobile. Penalty trasformato da Immobile, Handanovic spiazzato.



63' Ammonito BASTONI per comportamento non regolamentare.19:23

63' RIGORE PER LA LAZIO! Tocco di braccio in area di Bastoni, l'arbitro indica il dischetto.19:23

62' Resta in attacco la Lazio, Perisic deve concedere un corner.19:22

60' Tentativo di Milinkovic da fuori area, pallone distante dalla porta.19:20

57' Calcio da fermo battuto da Dimarco, Basic di testa anticipa Dzeko.19:17

56' Possesso prolungato della Lazio, Milinkovic non riesce a servire Immobile.19:16

54' Bastoni di tacco per Dimarco, chiude Milinkovic.19:14

52' Immobile entra in area e conclude con il destro, tiro impreciso.19:12

51' Colpo di testa debole di Darmian su cross di Dimarco, Reina raccoglie la sfera.19:11

50' Combinazione tra Darmian e Barella che mette teso al centro, nessuno arriva sul pallone.19:10

48' Pressing alto della Lazio, ma l'Inter non rinuncia a iniziare l'azione dai difensori.19:08

46' Inizio secondo tempo di LAZIO-INTER. Nessun cambio durante l'intervallo.19:05

Dieci tiri totali della Lazio (3 nello specchio), sei per l'Inter (2 in porta).18:57

L'Inter chiude in vantaggio il primo tempo grazie a un gol su rigore di Perisic al 12'. Partita frizzante, la Lazio si rende pericolosa con Basic e Felipe Anderson.18:52

45'+1' Fine primo tempo: LAZIO-INTER 0-1. Perisic dal dischetto al 12' sblocca il risultato.18:50

45' L'arbitro concede un solo minuto di recupero.18:48

45' Disimpegno elaborato dell'Inter, la Lazio recupera il possesso.18:48

44' Pedro ha spazio e conclude da fuori area, il pallone si spegne sul fondo dopo una leggera deviazione di Barella.19:02

43' Nulla di grave per Darmian che rientra subito in campo.18:46

42' Darmian resta a terra dolorante, staff medico in campo.18:45

41' L'Inter si distende in avanti con una manovra corale, Reina intercetta il cross di Barella.18:44

41' Ci prova Basic dalla distanza, comoda la presa di Handanovic.18:44

40' Patric avanza, ma interviene in ritardo su Gagliardini.18:43

38' Punizione dalla trequarti per l'Inter, fallo di Felipe Anderson su Gagliardini.18:41

36' Ammonito GAGLIARDINI per gioco scorretto su Leiva.18:39

35' Felipe Anderson fa tutto da solo, conclusione debole, nessun problema per Handanovic.18:39

34' OCCASIONE INTER! Perisic espolde il mancino da fuori area, Reina in tuffo devia il pallone lateralmente.18:38

33' Corner battuto velocemente dalla Lazio: Immobile colpisce di testa, il pallone termina largo.18:36

32' Barella mette al centro, Dzeko non riesce a girare verso la porta.18:35

31' Sinistro a giro di Barella, il pallone non si abbassa a sufficienza.18:34

29' Ripartenza della Lazio con Felipe Anderson, Darmian fa buona guardia.18:32

27' Ammonito BASIC per gioco scorretto su Barella.18:30

26' Traversone di Milinkovic, intercetta il pallone di testa De Vrij.18:29

24' OCCASIONE LAZIO! Cross rasoterra di Felipe Anderson, arriva da dietro Basic che conclude verso la porta, Handanovic risponde presente, Skriniar mette in corner.18:28

23' Immobile entra in area, Skriniar non gli concede spazio.18:26

22' Dimarco dalla bandierina, allontana di testa Immobile.18:24

20' Basic in area non riesce a colpire di testa il pallone in modo pulito, si ferma l'azione della Lazio.18:23

19' Guizzo di Felipe Anderson, Skriniar lo chiude in scivolata.18:22

16' Dimarco a terra dolorante dopo un contrasto con Milinkovic, nulla di grave.18:19

14' Avvio di gara molto intenso, Inter in vantaggio.18:16

12' GOL! Lazio-INTER 0-1! Rete di Perisic. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Perisic, Reina spiazzato.



11' RIGORE PER L'INTER! Contatto in area tra Barella e Hysaj, l'arbitro indica il dischetto.18:14

10' OCCASIONE LAZIO! Pedro al tiro da dentro l'area, respinge di testa Skriniar, poi conclusione alta di Leiva.18:14

8' De Vrij ci prova di testa da corner, il pallone termina largo.18:11

7' Barella allarga verso Dimarco, chiude Marusic.18:11

4' Calcio di punizione battuto da Milinkovic, pallone sulla barriera.18:07

2' Colpo di testa di Dzeko su cross di Perisic, pallone alto oltre la traversa.18:05

1' Inizio primo tempo di LAZIO-INTER. Dirige la sfida l'arbitro Irrati.18:03

Partita speciale per Inzaghi, per la prima volta da avversario da allenatore contro la Lazio all'Olimpico.15:56

Le scelte di Inzaghi: in avanti con Dzeko c'è Perisic, Darmian e Dimarco sulle corsie esterne. Brozovic in regia, chance per Gagliardini. Out Vidal, Sanchez e Sensi.17:06

Le scelte di Sarri: in attacco rientra Immobile, Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati. Squalificato Acerbi, spazio a Patric in difesa. Zaccagni in panchina.15:52

Panchina INTER: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Lautaro, Dumfries, Calhanoglu, Vecino, Correa, Satriano.17:05

Panchina LAZIO: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Escalante, Akpa Akpro, Luis Alberto, Cataldi, Moro, Romero, Zaccagni, Muriqi.17:05

Formazione INTER (3-5-2): Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco - Dzeko, Perisic.17:05

Formazione LAZIO (4-3-3): Reina - Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj - Milinkovic, Leiva, Basic - Felipe Anderson, Immobile, Pedro.17:05

Manca poco all'inizio di Lazio-Inter. Sosta finita, subito un big-match. Attesa per il ritorno all'Olimpico da avversario di Inzaghi.15:51

Benvenuti alla diretta della partita della 8^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Inter.15:50