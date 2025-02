Un grande secondo tempo della Juventus regala ai bianconeri la vittoria in questo Derby di Italia: decide il gol di Conceicao.

Inter che aveva sfiorato il vantaggio nel primo tempo, ma ha sofferto la maggior intentistá della squadra di Motta dopo l'intervallo: nel finale Thuram ha due occasioni per il pareggio, ma non trova il tocco decisivo.

Tre punti pesanti per la Juventus, che raggiunge la zona Champions e trova morale per il finale di stagione. Occasione persa per l'Inter che non sorpassa in classifica il Napoli.

Le Pagelle