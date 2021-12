LIVE SALERNITANA - INTER 0-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori19:55

Benvenuti alla diretta della partita della 18^ giornata di Serie A, si affrontano Salernitana e Inter.19:55

Manca poco all'inizio di Salernitana-Inter. Nerazzurri reduci da cinque vittorie di fila in campionato.19:55

Formazione SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo - Gyomber, Bogdan, Gagliolo - Delli Carri, Coulibaly, Kastanos, Obi, Ranieri - Ribery, Simy.19:58

Formazione INTER (3-5-2): Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Perisic - Dzeko, Sanchez.19:59

Panchina SALERNITANA: Belec, Guerrieri, Jaroszynski, Zortea, Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Gondo, Djuric.20:00

Panchina INTER: Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Dimarco, Skriniar, Vecino, Sensi, Gagliardini, Vidal, Lautaro, Satriano.20:00

Le scelte di Colantuono: Simy e Ribery in avanti, Kastanos e Coulibaly in mediana. Ranieri e Dell Carri sulle fasce.20:01

Le scelte di Inzaghi: in avanti il tandem Dzeko-Sanchez, Lautaro in panchina. Brozovic in cabina di regia, in difesa spazio a D'Ambrosio.20:01

All'Inter basta un gol per eguagliare il suo record di reti in un singolo anno solare in Serie A (99 nel 1950).20:38

1' Inizio primo tempo di SALERNITANA-INTER. Dirige la partita l'arbitro Mariani.20:47

3' Conclusione da fuori area di Barella, pallone alto oltre la traversa.20:50

4' Contrasto in area tra Dzeko e Gagliolo, tutto regolare per l'arbitro.20:51

6' Pressione alta dell'Inter, ma Dumfries commette fallo su Ribery.20:53

7' Proteste di Barella, l'arbitro lo richiama verbalmente.20:55

9' Inter in avanti, Bogdan chiude su Dumfries.20:56

10' Traversone di Calhanoglu, Fiorillo in uscita mette in corner.20:57

11' GOL! Salernitana-INTER 0-1! Rete di Perisic. Corner di Calhanoglu, colpo di testa vincente di Perisic.



13' OCCASIONE INTER! Sanchez serve Dumfries, l'olandese al tiro da distanza ravvicinata, Fiorillo in tuffo sfiora il pallone ed evita il raddoppio.21:01

14' Cross di Perisic, colpo di testa impreciso di Dzeko.21:01

16' Barella recupera il pallone a metà campo, Sanchez calibra male la misura del passaggio per Dzeko.21:03

18' Ammonito BARELLA per gioco scorretto su Gagliolo.21:04

19' Calcio d'angolo di Calhanoglu, Gyomber di testa anticipa Dumfries.21:07

20' Ci prova Delli Carri, tiro respinto da Perisic.21:07

22' Brozovic strappa il pallone a Ribery, riparte l'Inter.21:09

24' Contrasto aereo tra Sanchez e Coulibaly, gioco fermo per qualche istante.21:10

26' Calhanoglu allarga per Dumfries, intercetta la sfera Coulibaly.21:13

27' Cross rasoterra di Brozovic, arriva da dietro Barella che da dentro l'area alza la mira.21:14

29' Azione di rimessa dell'Inter, ma si chiude la difesa della Salernitana.21:16

30' OCCASIONE SALERNITANA! Chance per Obi, Handanovic in uscita gli chiude lo specchio.21:17

33' GOL! Salernitana-INTER 0-2! Rete di Dumfries. L'azione parte da Brozovic, assist di Dzeko, Dumfries da centro area batte Fiorillo (traversa-gol).



35' Lancio nel vuoto di Perisic, recupera il pallone la Salernitana.21:22

37' Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare.21:24

39' Lungo fraseggio dell'Inter, doppio vantaggio da amministrare.21:26

41' OCCASIONE INTER! Corner di Calhanoglu, Fiorillo esce a vuoto, Dzeko di testa non inquadra il bersaglio.21:28

43' Gyomber in scivolata ferma Calhangolu, sfuma l'azione dei nerazzurri.21:30

43' Sanchez per Dzeko, Bogdan fa buona guardia.21:30

44' Tentativo di Brozovic da posizione defilata, tiro fuori misura.21:31

45' Fine primo tempo: SALERNITANA-INTER 0-2. In gol Perisic e Dumfries.21:32

L'Inter avanti di due reti a fine primo tempo: sblocca il risultato Perisic di testa su corner di Calhanoglu, raddoppio di Dumfries su assist di Dzeko. 21:36