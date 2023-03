Grazie per avere seguito con noi la diretta di Udinese-Milan, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

Nel prossimo turno di campionato per l'Udinese impegno in trasferta sul campo del Bologna, il Milan giocherà fuori casa contro il Napoli.22:51

Tris Udinese, Milan ko. Pereyra al 9' sblocca il risultato, Ibrahimovic dal dischetto sigla il pari e diventa il marcatore più anziano della storia della Serie A, ma Beto subito riporta avanti i padroni di casa. Nella ripresa in gol Ehizibue al 70'. 22:50

Ammonito BECAO per comportamento non regolamentare.22:42

Ammonito TONALI per comportamento non regolamentare.22:41

Ammonito EBOSELE per gioco scorretto su Leao.22:39

Beto insiste nel dribbling e perde l'attimo per servire Thauvin.22:35

Fraseggio del Milan prolungato, l'Udinese non concede varchi.22:28

OCCASIONE UDINESE! Cross di Udogie, Pereyra si coordina e calcia al volo, pallone non distante dal palo.22:24

GOL! UDINESE-Milan 3-1! Rete di Ehizibue. Tiro-cross di Udogie, Ehizibue deposita in rete a porta vuota. Guarda la scheda del giocatore Kingsley Ehizibue 22:20

Ammonito WALACE per gioco scorretto su Krunic.22:17

Crampi per Success, staff medico dell'Udinese in campo.22:15

Diaz in area premiato da un rimpallo, spazza Bijol.22:15

Pronto un doppio cambio per il Milan, entrano Rebic e Krunic.22:12

Ammonito KALULU per gioco scorretto su Udogie.22:10

Saelemaekers non trova spazio per il cross, chiude Udogie.21:59

Udinese avanti 2-1 in un primo tempo ricco di emozioni. Pereyra al 9' sblocca il risultato. Ibrahimovic in gol dal dischetto al 49' al secondo tentativo (primo rigore respinto da Silvestri, ma Beto entra in area prima). Dopo due minuti Beto batte Maignan.21:43