LIVE LAZIO - JUVENTUS 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:26

Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Juventus, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A.17:26

Biancocelesti e bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Maurizio Sarri, quinta in classifica con 21 punti, è reduce dalla vittoria per 3-0 contro la Salernitana ottenuta nell'ultimo turno. Allo Stadio Olimpico la Lazio è imbattuta in campionato, avendo collezionato cinque vittorie e un pareggio.17:34

La Juventus di Max Allegri si trova in ottava posizione con 18 punti, gli stessi di Fiorentina e Bologna, a meno tre dalla Lazio. Nell'ultima giornata di campionato, la Vecchia Signora è tornata alla vittoria, battendo i viola di Vincenzo Italiano per 1-0. Lontano dall'Allianz Stadium, però, Federico Chiesa e compagni hanno ottenuto soltanto due successi, a fronte di tre pareggi e due sconfitte.17:38

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-3-3: Reina - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - F. Anderson, Pedro, Zaccagni. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Vavro, Patric, Radu, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Basic, Romero, Muriqi, Raul Moro.17:43

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 3-5-2: Szczesny - Danilo, Bonucci, de Ligt - Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini - Chiesa, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean.17:45

Maurizio Sarri è costretto a rinunciare a Ciro Immobile, neanche in panchina a causa di un infortunio. Al suo posto l'ex allenatore di Napoli e Juventus sceglie Pedro come falso 9, preferendolo a Muriqi e dando una chance da titolare a Zaccagni sulla sinistra. Indisponibile anche Marusic, fuori per Covid, sostituito da Lazzari, al rientro oggi dopo un infortunio.17:48

Max Allegri deve fare a meno del suo capitano Giorgio Chiellini e del suo vice Paulo Dybala. Recupera in extremis, ma solo per la panchina, Alex Sandro. Il tecnico livornese ritrova Bonucci dal primo minuto al fianco di de Ligt, in quella che dovrebbe essere una difesa a tre completata da Danilo. A sinistra gioca Luca Pellegrini, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Chiesa e Morata.17:51

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Di Bello darà il via al match.17:52

Fischio d'inizio di LAZIO-JUVENTUS. Il primo pallone è giocato dai biancocelesti.18:04

2' Partenza convinta della Lazio, che ha chiuso la Juventus nella propria metà campo.18:05

4' Bianconeri visibilmente schierati a 3 in difesa in questo inizio di gara. Cuadrado e Pellegrini giocano a tutta fascia.18:07

7' Inizio di partita equilibrato e intenso all'Olimpico. È la Lazio a fare di più la partita, mentre la Juventus attende e riparte.18:10

10' Grande azione della Lazio, partita da un recupero palla di Milinkovic-Savic nella sua trequarti. È proprio il serbo a sventagliare per Felipe Anderson, che serve sulla corsa Lazzari, il quale crossa basso in area di rigore. Il suo traversone, però, sfila senza essere intercettato e termina in fallo laterale.18:14

12' Gioco fermo all'Olimpico. Danilo è rimasto a terra dopo uno scontro duro con Hysaj.18:15

13' Il brasiliano viene portato fuori dal campo con la barella. Allegri sarà costretto al primo cambio dopo pochissimi minuti dall'inizio del match.18:17

15' Prima sostituzione per la Juventus. Non ce la fa Danilo, al suo posto Dejan Kulusevski.18:18

15' Allegri risistema i suoi con una difesa a 4, abbassando Cuadrado e Pellegrini. Il tridente offensivo è formato da Kulusevski a destra, Chiesa a sinistra e Morata in mezzo.18:19

18' Le due squadre sono molto attente a non concedere spazi agli avversari. Ancora nessun tiro in porta dopo i primi 18 minuti.18:22

20' On field review su richiamo del VAR per l'arbitro Di Bello per un intervento in area di rigore della Lazio di Cataldi su Morata.18:25

22' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Dopo la revisione, Di Bello assegna il penalty ai bianconeri.18:26

23' GOL! Lazio-JUVENTUS 0-1! Rete di Leonardo Bonucci! Il capitano bianconero odierno trasforma il calcio di rigore aprendo l'interno destro e battendo Reina, che aveva intuito la direzione del tiro.



26' La Lazio prova a reagire allo svantaggio, spinta dal sostegno dei suoi tifosi.18:29

28' AMMONITO Juan Cuadrado per una trattenuta ai danni di Hysaj.18:31

31' PILLOLA STATISTICA: La Lazio ha subito gol in tutte le ultime 17 partite interne di Serie A contro la Juventus: si tratta della striscia più lunga senza clean sheet in casa per i biancocelesti contro una singola avversaria nel massimo campionato. 18:34

33' Buon calcio di punizione per la Lazio guadagnato da Felipe Anderson sulla trequarti offensiva biancoceleste. Cataldi e Milinkovic-Savic sul pallone.18:37

34' Il destro del serbo viene deviato da Rabiot. Corner per la Lazio.18:38

36' Ci riprova Milinkovic-Savic, stavolta su azione manovrata. Il serbo raccoglie un pallone al limite dell'area, lo controlla e calcia con l'interno collo destro. Szczesny blocca senza problemi.18:39

39' La Lazio non è ancora riuscita a reagire dopo il gol di Bonucci. Il posizionamento della Juventus, in undici dietro la linea del pallone, non consente agli uomini di Sarri di trovare un varco.18:44

41' OCCASIONE PER MORATA! Kulusevski serve la sovrapposizione di Cuadrado, che alza un pallone sul secondo palo dove arriva tutto solo Morata. Lo spagnolo prova la semirovesciata ma non riesce a tenere basso il pallone, che finisce oltre la traversa della porta di Reina.18:46

43' AMMONITO Elseid Hysaj per aver sgambettato Kulusevski su un cambio di gioco di Locatelli.18:47

44' Opportunità per Kulusevski! Cuadrado batte il calcio di punizione in area trovando Bonucci, che prova a fare la sponda per un compagno. Rabiot liscia il pallone, che arriva allo svedese, il cui tiro viene ribattuto da Luiz Felipe a pochi metri dalla porta di Reina.18:48

45' Segnalati quattro minuti di recupero.18:49

45'+3' La Lazio attacca ancora alla ricerca dell'ultima occasione prima dell'intervallo.18:52

45'+5' Finisce il primo tempo di LAZIO-JUVENTUS: 0-1. Decide il calcio di rigore trasformato da Bonucci.18:54

La Juventus è in vantaggio 1-0 sulla Lazio all'intervallo, grazie al penalty realizzato da Bonucci, assegnato da Di Bello dopo una revisione al VAR per un intervento in ritardo di Cataldi su Morata. Dopo essersi portati avanti, sono ancora i bianconeri, che hanno perso Danilo per infortunio, a rendersi pericolosi, con una grande occasione capitata a Morata, il quale non è riuscito a correggere in porta un cross dal fondo di Cuadrado. La Lazio, invece, non ha trovato il modo per impensierire Szczesny.18:58

Dopo essere partita con un 3-5-2, l'infortunio di Danilo ha convinto Allegri a passare al 4-3-3, inserendo Kulusevski sulla destra, allargando Chiesa sulla sinistra e abbassando Cuadrado e Pellegrini. Con il nuovo assetto, i bianconeri si sono difesi in maniera ordinata e sono ripartiti con pericolosità, sfruttando la velocità dei tre attaccanti. Nella Lazio, invece, si fa sentire l'assenza di Immobile, poiché Pedro non è riuscito a trovare la posizione giusta tra i due centrali bianconeri. Poco coinvolto, finora, anche Luis Alberto, che non è riuscito a innescare la velocità di Felipe Anderson e Zaccagni.19:01

46' Comincia il secondo tempo di LAZIO-JUVENTUS. Si riparte dal risultato di 0-1.19:10

48' Ci ha provato Kulusevski! Lo svedese punta Acerbi, che lo accompagna sull'esterno fino a convincerlo a tirare sul primo palo, dove Reina si fa trovare pronto e mette in corner.19:12

49' OCCASIONE PER BONUCCI! Locatelli batte il calcio d'angolo per de Ligt, il pallone resta nell'area piccola e il più lesto ad arrivare è Bonucci, che anticipa Reina ma non trova la porta da due passi.19:13

52' La Lazio continua ad attaccare alla ricerca di spazi che la Juventus riesce ancora a non concedere, difendendosi bassa e compatta.19:16

55' PILLOLA STATISTICA: Con il gol segnato nel primo tempo, Leonardo Bonucci è diventato il difensore più prolifico della Serie A dall'inizio dello scorso decennio a quota 26 reti, superando Robin Gosens e Alessandro Florenzi fermi a 25.19:20

58' Partita sempre più elettrica e nervosa all'Olimpico. Di Bello sta provando a gestirla fischiando poco e limitando il numero dei cartellini.19:22

60' Problemi fisici per Bonucci, che ha messo fuori il pallone. Gioco fermo.19:23

61' Il gioco riprende e Bonucci torna in campo, nulla di grave per lui.19:24

64' La Juventus prova ad addormentare il match gestendo il pallone dal basso senza forzare la giocata.19:27

65' Prima sostituzione per la Lazio. Fuori Mattia Zaccagni, dentro Vedat Muriqi.19:28