Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima stagione di Serie A!22:41

Tris Roma, Torino ko: Abraham sblocca il risultato al 33' e raddoppia su rigore al 42'. Nella ripresa Pellegrini dal dischetto chiude i conti. Giallorossi qualificati in Europa League.22:40

Chiude in attacco la Roma, Vina in area di sinistro alza troppo la mira.22:37

Contropiede della Roma, fermato per una posizione irregolare di Abraham.22:27

GOL! Torino-ROMA 0-3! Rete di Pellegrini. Penalty trasformato da Pellegrini, Berisha intuisce ma non arriva sul pallone. Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Pellegrini 22:25

Ammonito BUONGIORNO per gioco scorretto su Zaniolo.22:24

RIGORE PER LA ROMA! Buongiorno trattiene Zaniolo in area, l'arbitro indica il dischetto.22:23

Ammonito SHOMURODOV per gioco scorretto su Pjaca.22:21

Problema alla schiena per Pellegrini, sanitari in campo.22:21

Pellegrini penetra in area, Ricci non gli concede spazio.22:17

Le squadre si sono un po' allungate, ci sono più spazi in campo.22:13

Pellegrini di tacco per Ibanez, chiude Zima.22:10

Crampi per Shomurodov, staff medico in campo.22:05

Zima si sgancia in avanti dopo un anticipo su Abraham e guadagna un corner.22:00

OCCASIONE TORINO! Pobega avanza, entra in area e conclude verso la porta: Rui Patricio risponde presente in tuffo.21:57

Seck non riesce a saltare Veretout e poi sgambetta anche l'avversario.21:54

Inizio secondo tempo di TORINO-ROMA. Si riparte dal risultato di 2-0 per i giallorossi.21:51

Possesso palla a favore del Torino nel primo tempo (57,6%), un tiro nello specchio della porta per i granata.21:49

GOL! Torino-ROMA 0-2! Rete di Abraham. Calcio di rigore trasformato da Abraham con un tiro centrale, Berisha sfiora il pallone ma non basta. Guarda la scheda del giocatore Tammy Abraham 21:32

RIGORE PER LA ROMA! Retropassaggio corto di Rodriguez, Berisha in area stende Abraham.21:27

La Roma resta in avanti, ma la conclusione di Sergio Oliveira è imprecisa.21:26

Pellegrini di prima per Abraham, Berisha è in netto anticipo e raccoglie la sfera.21:22

Abraham lotta a metà campo, Pobega lo ferma in modo irregolare.21:21

GOL! Torino-ROMA 0-1! Rete di Abraham. Suggerimento di Pellegrini, Abraham in area si libera di Zima e con freddezza batte Berisha. Guarda la scheda del giocatore Tammy Abraham 21:19

Belotti in area calcia da posizione defilata, ma non trova la porta.21:18

Cooling break in corso, i giocatori si dissetano.21:11

Ola Aina pescato in fuorigioco, fermata l'azione dei granata.21:08

Ammonito ANSALDI per gioco scorretto su Pellegrini.21:07

Ammonito IBANEZ per gioco scorretto su Praet.21:06

OCCASIONE ROMA! Pellegrini dalla bandierina, svetta Kumbulla, ottima la risposta in tuffo di Berisha.21:05

Corner per la Roma dopo un tiro deviato di Sergio Oliveira.21:03

Possesso prolungato del Torino, la Roma non concede varchi.20:57

Traversone di Ansaldi, Ibanez allontana in acrobazia.20:54

Nessuno pareggio nelle ultime 12 sfide tra Torino e Roma in Serie A.20:00

Le scelte di Juric: Belotti unica punta, Brekalo e Praet a supporto. Ricci e Pobega in mediana, Ola Aina e Ansaldi sulle fasce.20:49

Manca poco all'inizio di Torino-Roma. Ultimo impegno di campionato, giallorossi in corsa per un posto in Europa.19:52