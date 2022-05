Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori18:49

Partita mai banale quella tra Fiorentina e Juventus che chiuderà il campionato delle due squadre. Diversi i temi, l'ultima di Chiellini e Dybala con i bianconeri, il secondo ritorno di Vlahovic a Firenze e le speranze Viola di agguantare il posto in Conference League.18:49

Fiorentina che per approdare in Conference League deve vincere, o sperare in un passo falso dell'Atalanta impegnata nello scontro casalingo contro l'Empoli. Avendo gli stessi punti in classifica, in caso di arrivo a pari punti saranno i Viola ad approdare in Europa, essendo in vantaggio negli scontri diretti.18:56

Formazione FIORENTINA (4-3-3): Terracciano - Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi - Bonaventura, Duncan, Amrabat - Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. A disposizione: Bonaventura, Callejòn, Dragowski, Ikoné, Kokorin, Martinez Quarta, Cabral, Munteanu, Nastasic, Odriozola, Rosati, Terzic, Torreira.20:03

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Perin - De Ligt, Bonucci, Chiellini - Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Alex Sandro - Dybala, Kean. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Vlahovic, Morata, Cuadrado, Mckennie, Pellegrini, Rugani, Aké, Iling Junior.20:04

Consueto 4-3-3 nella Fiorentina con Terracciano in porta, Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi andranno a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo con Bonaventura e Amrabat gioca Duncan, mentre in avanti torna titolare Piatek, ai suoi lati Nico Gonzalez e Saponara.20:07