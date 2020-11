LIVE NAPOLI - MILAN 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori20:27

Al San Paolo, tutto pronto per Napoli-Milan, posticipo dell’ottava giornata di serie A. 20:27

La squadra di Gennaro Gattuso, dopo la pausa per le Nazionali, vuole conquistare nuovamente i tre punti per agganciare proprio il Milan al secondo posto in classifica. 20:27

Il Milan,ancora imbattuto in questo prime giornate, cerca la quarta vittoria esterna per tornare in testa al campionato. I rossoneri si affidano alla vena realizzativa del fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic, in grado di segnare ben otto gol sin qui.20:30

Napoli (19) e Milan (17.1) sono le due squadre che hanno tentato in media più tiri a partita nel corso di questa Serie A - i partenopei sono primi in questa graduatoria nei Top-5 campionati europei, i rossoneri quarti dietro a Lione (18) e Lipsia (17.7).20:30

Ecco le formazioni. Napoli in campo con il 4-2-3-1: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Fabian Ruiz, Bakayoko - Politano, Lozano, Insigne - Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Lobotka, Demme, Zielinski, Elmas, Petagna, Llorente.20:31

Milan in campo con il 4-2-3-1: Donnarumma - Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez - Bennacer, Kessié - Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic - Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Conti, Musacchio, Duarte, Gabbia, Tonali, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Hauge.20:33

Gattuso, dopo l’infortunio patito in nazionale da Osimhen, sceglie Mertens come terminale offensivo supportato sulla trequarti da Politano, Lozano ed Insigne. In difesa, Mario Rui prende il posto di Hysaj, positivo al coronavirus. Tra i pali, Meret vince il ballottaggio della vigilia con Ospina.20:33

Pioli conferma la solita formazione con il ritorno dal primo minuto di Ante Rebic al posto dell’infortunato Rafael Leao nel trio di trequartisti alle spalle del centravanti svedese Ibrahimovic.20:34

1' Inizia il primo tempo di NAPOLI-MILAN. Dirige la sfida l’arbitro Paolo Valeri della sezione AIA di Roma 2.20:47

3' Il Milan gestisce la palla sulla trequarti avversaria. La difesa partenopea è attenta e chiude gli spazi.20:49

5' Buona iniziativa di Politano sulla fascia destra. Il trequartista azzurro supera Romagnoli e prova a mettere palla in mezzo per Insigne ma il suo passaggio viene intercettato da Kjaer.20:52

6' Problemi muscolari per Kjaer. Il danese esce a bordo campo per le cure dello staff medico.20:53

7' Kjaer rientra in campo. Vedremo se il centrale difensivo del Milan sarà in grado di proseguire la gara.20:54

8' Conclusione improvvisa di Calhanoglu dal limite dell'area. Il trequartista turco impegna Meret che si rifugia in corner.20:57

9' Ibrahimovic trova in area di rigore Rebic. Il croato prova la conclusione al volo senza riuscire ad impattare al meglio la palla che finisce lentamente tra le braccia di Meret.20:56

11' Calcio d'angolo dalla sinistra di Calhanoglu per l'inserimento a centro area di Kjaer. Il centrale danese calcia ben oltre la traversa fallendo una buona occasione per sbloccare la gara.20:59

13' La squadra di Pioli ha il pallino del gioco. I partenopei aspettano i rossoneri nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede.21:00

14' Sventagliata sulla destra di Kessié per Saelemaekers. Il belga si accentra e calcia dal limite dell'area senza a riuscire ad inquadrare la porta.21:01

16' AMMONITO Bakayoko. Il centrocampista azzurro entra in ritardo su Saelemaekers che rimane a terra dolorante.21:03

18' Calcio d'angolo dalla sinistra per il Milan. Calhanoglu mette palla sul primo palo. Bakayoko respinge di testa oltre la propria area di rigore.21:06

20' Assist Theo Bernard François Hernández21:07