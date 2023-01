Presso lo Stadio Olimpico di Roma è tutto pronto per Lazio-Milan, posticipo serale della 19ª giornata di Serie A.16:34

I padroni di casa, che hanno mantenuto la porta inviolata in 10 dei 18 match di questo campionato, vanno alla ricerca di una vittoria per agganciare Roma e Inter a quota 37 punti.16:46

I rossoneri, che si presentano a questo appuntamento dopo due pareggi di fila in campionato, sono obbligati a vincere per non perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista.16:47