LIVE GENOA - INTER 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:45

Tutto pronto a Marassi per la sfida Genoa-Inter, gara valida per la 27ª giornata di Serie A.20:45

Tutte le gare della 27ª Giornata della Serie A TIM 2021/2022 inizieranno con 5 minuti di ritardo per evidenziare la grave situazione umanitaria in corso in Ucraina ed inviare un unanime messaggio di pace. 20:46

La squadra di Inzaghi a Genova per ritrovare la vittoria e la vetta della classifica dopo il pari del Milan contro l'Udinese. I padroni di casa, invece, cercano punti preziosi per la salvezza.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Genoa: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Ostigard; Sturaro, Badelj; Melegoni; Portanova, Gudmundsson; Yeboah. A disposizione: Marchetti, Ghiglione, Calafiori, Cambiaso, Hernani, Galdames, Frendrup, Rovella, Amiri, Kallon, Destro, Semper.21:07

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-5-2 per l'Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. A disposizione: Radu, Dimarco, Darmian, Skriniar, Ranocchia, Vecino, Gagliardini, Vidal, Caicedo, Lautaro, Cordaz.20:50

Blessin lancia Yeboah in attacco a mantenere il reparto. L'attaccante rossoblù sarà supportato da Portanova, Melegoni e Gudmundsson.21:08

Inzaghi ritrova Bastoni e Brozovic, nei tre in difesa lancia D'Ambrosio a destra dal primo minuto. Dumfries torna titolare sulla fascia, mentre Dzeko farà coppia con Sanchez in attacco.20:52

Inizia il primo tempo di GENOA-INTER. Dirige la sfida l'arbitro Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova.21:08

3' OCCASIONE INTER! Melegoni perde palla in uscita favorendo Perisic che calcia direttamente in porta, ma Sirigu è attento e blocca il pallone tuffandosi.21:11

6' OCCASIONE INTER! Dzeko viene incontro scambiando con Barella a destra, il centrocampista nerazzurro mette al centro per il tiro di prima di Calhanoglu che tira di poco fuori.21:14

7' OCCASIONE GENOA! Lancio lungo improvviso con Yeboah che sponda di testa per l'inserimento di Gudmundsson che si divora il gol sbagliando la traiettoria del tiro.21:16

10' Ancora Genoa pericoloso con un rimpallo: Bastoni rinvia corto, Portanova prova il tiro ravvicinato colpendo il muro difensivo nerazzurro.21:18

13' Perisic scorre sulla sinsistra, l'esterno nerazzurro prova il cross con il colpo di testa di Dzeko che viene deviato in corner dalla difesa del Genoa.21:21

14' OCCASIONE INTER! Lancio lungo di Barella in area per Dzeko che svetta di testa, ma trova la risposta di Sirigu che vola e mette in angolo.21:22

18' L'Inter manovra palla, ma non riesce ad attaccare perché il Genoa si difende bene ed effettua pressing alto.21:26

21' Pericoli da sinistra per il Genoa: incursione perfetta di Perisic che tenta il cross, Dumfries colpisce di testa sul secondo palo trovando Maksimovic che allontana.21:29

23' Perisic scorre ancora sulla sinistra, poi l'esterno nerazzurro sterza e tenta il cross di destro sul secondo palo, ma la palla sfila sul fondo.21:31

27' Corner Inter: cross dalla destra sul primo palo, conclusione troppo bassa che la difesa rossoblù respinge con facilità.21:35

28' OCCASIONE GENOA! Perde palla in disimpegno la difesa dell'Inter, Melegoni ne approfitta subito calciando di destro, Handanovic smanaccia in tuffo con qualche difficoltà.21:36

32' La squadra di casa fa sentire la sua presenza pressando molto alto, l'Inter riesce a impostare con difficoltà.21:40

33' OCCASIONE INTER! Dzeko porta palla insistendo, l'attaccante bosniaco resiste a due contrasti difensivi, poi la palla arriva a Dumfries che da destra tira alto.21:41

35' Torna aggressiva l'Inter: Perisic da sinistra effettua il cross preciso, Dzeko non arriva per un attimo e manca l'appuntamento con il gol.21:43

38' OCCASIONE INTER! Dzeko si smarca sulla sinistra mettendo una palla indietro per Calhanoglu che tutto solo tira sulla difesa rossoblù, sulla respinta arriva Perisic che conclude alto.21:47

43' Il Genoa prova a far male in contropiede: Yeboah conquista palla in attacco provando a sfondare la difesa nerazzurra, ma l'Inter respinge l'attacco dei padroni di casa.21:51

45' Fine primo tempo di GENOA-INTER 0-0. Regna l'equilibrio a Marassi.21:53