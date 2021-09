Da Lazio - Roma é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:00

PILLOLA STATISTICA. Era da aprile 2016 che non si vedevano almeno 5 gol in un derby di Roma in Serie A.20:00

Roma che reagisce ancora, Veretout realizza il rigore del 3-2 ma tra i giallorossi e il pareggio si mette in mezzo un Reina capace di respingere le conclusioni di Zaniolo e Shomurodov.19:59

Derby che rispetta el aspettative, tra Lazio e Roma va in scena una sfida ricca di agonismo, emozioni e ben cinque reti: Lazio che si porta avanti di due gol con Milinkovic Savic e Pedro, accorcia Ibanez di testa, Felipe Anderson riallunga sul 3-1.19:57

90'+5' FINISCE LAZIO - ROMA! 3-2 per la squadra di Sarri in una derby decisamente combattuto.19:56

90'+4' Zalewski al cross, allontana Acerbi: esulta la Curva della Lazio.19:54

90'+3' Roma tutta in attacco, tanto spazio per i contropiede della Lazio19:53

90'+1' OCCASIONE LAZIO! Milinkovic Savic trova Akpra Akpro in area, tocco del mediano che Rui Patricio blocca in due tempi.19:51

90'+1' Saranno cinque i minuti di recupero. 19:50

90' Sostituzione LAZIO: esce Ciro Immobile, entra Vedat Muriqi.19:50

88' Perez cerca un difficile tunnel su Hysaj, attento l'ex Napoli che non si fa sorprendere dall'avversario.19:49

87' AMMONITO Danilo Cataldi. Giallo per il mediano, tra i piú accesi durante il parapiglia. 19:50

87' AMMONITO Jordan Veretout. Giallo anche al francese della Roma, che era andato faccia a faccia con Cataldi. 19:47

86' Fallo su Abraham: scintille in campo, parapiglia a palla lontana.19:46

85' Cinque minuti alla fine, Lazio in vantaggio per 3-2, Roma che sta tentando il tutto per tutto per il pareggio.19:45

84' Roma con la difesa a tre, due mediani e cinque punte: Mourinho prova il tutto per tutto.19:43

83' COSA SBAGLIA IMMOBILE! La punta, servita da Felipe Anderson, sbaglia da pochi metri il gol del 4-2!19:43

82' Sostituzione ROMA: esce Rick Karsdorp, entra Nicola Zalewski.19:42

82' Sostituzione ROMA: esce Matías Viña, entra Chris Smalling.19:42

81' ANCORA ROMA! Perez trova un gran corridoio per Shomurodov, destro a giro che Reina respinge in tuffo.19:41

80' Squadre ora molto stanche, Roma che prova il pressing ma non arriva sul pallone.19:40

78' IMMOBILE! Felipe Anderson trova Immobile in area, conclusione potente della punta che Rui Patricio mette in angolo.19:38

77' Sostituzione ROMA: esce Nicolò Zaniolo, entra Carles Pérez.19:37

76' Zaniolo a terra per crampi: il giocatore, non al 100%, ha dato tantissimo in questa partita.19:37

75' Punizione Lazio: Cataldi mette forte al centro, nessun compagno é pronto per la deviazione.19:35

74' Scintille in campo tra Immobile e Karsdorp, gara intensissima.19:34

73' ZANIOLO! Doppio passo in area per lasciare Acerbi sul posto e destro potentissimo, Reina in tuffo salva la Lazio.19:33

72' Lazio che prova a mettere in ghiaccio la partita con il possesso palla, Roma in pressing19:32

70' OCCASIONE ROMA! Lancio per Mkhitaryan, l'armeno si accentra e prova il sinistro sul primo palo: palla di poco a lato.19:31

69' GOL! Lazio - ROMA 3-2! Rete su Rigore di Jordan Veretout. Il francese calcia di potenza sulla destra di Reina, il portiere intuisce ma non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Jordan Veretout19:29

68' Check del VAR che conferma il rigore, Veretout sul dischetto.19:28

67' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Zaniolo al momento del tiro entra in contatto con Akpa Akpro, per Guida é penalty.19:27

66' Sostituzione LAZIO: esce Luis Alberto, entra Jean-Daniel Akpa Akpro.19:26

66' Roma a testa bassa verso la porta di Reina, che partita all'Olimpico!19:25

65' PILLOLA STATISTICA. Per Felipe Anderson gol e assist come nel derby del gennaio 2015.19:26

64' Sostituzione ROMA: esce Stephan El Shaarawy, entra Eldor Shomurodov.19:24

63' GOL! LAZIO - Roma 3-1! Rete di Felipe Anderson. Contropiede Lazio, Immobile entra in area e, solo davanti a Rui Patricio, prima fa sedere il portiere, poi serve il pallone per l'esterno che deve solo spingerlo in porta.



Guarda la scheda del giocatore Felipe Anderson19:23

62' AMMONITO José Mourinho. Giallo all'allenatore per proteste.19:23

61' Sostituzione LAZIO: esce Lucas Leiva, entra Danilo Cataldi.19:20

60' IMMOBILE! Conclusione a giro della punta che termina di poco a lato.19:20

59' Ritmi che ora si stanno abbassando, difficile mantenere intensità e velocità della prima frazione.19:20

58' Palla persa sanguinosa di Vina, gran chiusura di Ibanez che ferma Felipe Anderson che si era lanciato palla al piede in contropiede.19:18

57' Mkhitaryan cerca la verticalizzazione per El Shaarawy, attento Marusic in chiusura.19:17

55' IBANEZ! Ancora il difensore di testa, palla di poco a lato. Lazio in difficoltà sulle palle ferme dei giallorossi.19:14

54' Punizione per la Roma: Veretout mette al centro, sponda di Mancini, Milinkovic Savic manda in angolo.19:14

52' Leiva travolge Mkhitaryan, entrambi i giocatori a terra: i due allenatori ne approfittano per parlare con i propri giocatori.19:13

51' Angolo per la Roma: Zaniolo mette al centro, sul secondo palo Veretout non controlla il pallone che lo avrebbe messo in porta.19:11

49' IMMOBILE! Spizzata di testa di Milinkovic Savic, la punta sola sul secondo palo calcia con potenza ma a lato.19:09

48' AMMONITO Matías Viña. Intervento in ritardo su Felipe Anderson. 19:08

47' Abraham pesca Zaniolo al limite dell'area della Lazio, il nazionale italiano manca il tocco di ritorno per chiudere il triangolo.19:07

46' Nessun cambio per i due allenatori, in campo gli stessi 11 che hanno iniziato la partita.19:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LAZIO - ROMA! Si riparte dal 2-1 della prima frazione.19:04

Prima di Roger Ibanez, l'ultimo giocatore della Roma a trovare il suo primo gol in Serie A in un derby della Capitale era stato Mapou Yanga-Mbiwa nel maggio 2015.18:51

Derby della Capitale che sta rispettando le attese: intensità, occasioni, gol. Lazio che si porta in doppio vantaggio con Milinkovic-Savic e Pedro, reazione della Roma che accorcia con Ibanez.18:50

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LAZIO - ROMA! La squadra di Sarri conduce per 2-1, gara apertissima.18:49

45'+1' AMMONITO Bryan Cristante. Leiva ruba il pallone all'ex Atalanta che, per fermare il contropiede della Lazio, commette fallo. 18:48

45' Ci sará un minuto di recupero.18:48

44' Fallo in attacco di Immobile, che si lamenta vistosamente: Sarri lo richiama chiedendogli calma.18:46

43' Cross di Abraham, Acerbi in angolo: grande entusiasmo per la squadra di Mourinho.18:44

42' Partita riaperta da Ibanez, gran colpo di testa del difensore che beffa Reina, che ambiente all'Olimpico.18:44

41' GOL! Lazio - ROMA 2-1! Rete di Roger Ibañez. Angolo di Veretout, colpo di testa sul primo palo del difensore che batte Reina!18:43

39' Roma che sta chiudendo questo primo tempo in attacco, Lazio chiusa nella propria metà campo.18:42

38' Ancora El Shaarawy, conclusione sporcata da Marusic che Reina blocca a terra.18:39

37' IMMOBILE CALCIA SULL'ESTERNO DELLA RETE! Milinkovic Savic trova la punta in area, destro potente che finisce alla rete esterna della porta di Rui Patricio.18:39

36' Lancio per Immobile, chiude Ibanez: quanto movimento peró per la punta laziale.18:38

35' Destro in area di El Shaarawy, Acerbi in scivolata allontana la sfera.18:37

33' CHE RISCHIO PER VINA! Un retropassaggio del terzino si trasforma in assist per Milinkovic - Savic, la mezzala non ne approfitta.18:35

32' Punizione dalla trequarti per la Roma, azione subito fermata per un fallo in attacco di mancini su Hysaj.18:34

31' Contropiede Lazio, Felipe Anderson ne salta due ma non trova il passaggio per Immobile: lo chiude Vina.18:33

30' El Shaarawy per Vina, cross basso per Abraham nessa in angolo da Luiz Felipe.18:32

29' Gara decisamente emozionante, Roma che si é ripresa dopo il gol di Milinkovic Savic.18:32

27' PALO DI ZANIOLO! Sull'angolo, colpo di testa dell'esterno che Reina devia sul legno, tap in sempre dell'ex Inter che il portiere respinge!18:29

26' VERETOUT! È arrivata la reazione della Roma, Abraham in area scarica sul francese che calcia di potenza: Reina in angolo.18:28

24' AMMONITO Lucas Leiva. Fallo tattico del mediano che stende Mkhitaryan a centrocampo, fermando un contropiede della Roma. 18:26

24' Zaniolo con irruenza su Luis Alberto, fallo dell'italiano: Lazio che sta congelando i ritmi con il possesso palla.18:26

23' PILLOLA STATISTICA. Pedro diventa il terzo giocatore nella storia a segnare in un derby tra Roma e Lazio in Serie A con entrambe le maglie, dopo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov.18:25

22' Altro contropiede della Lazio, Roma che attacca a testa bassa lasciando tantissimo spazio per le ripartenze della formazione di Sarri.18:24

20' Roma sotto di due reti dopo meno di 20 minuti, inizio da incubo per la squadra di Muorinho.18:22

19' GOL! LAZIO - Roma 2-0! Rete di Pedro. Contropiede Lazio, Immobile porta palla e scarica al limite all'ex della partita: destro rasoterra che batte Rui Patricio. 18:22

18' Contatto in area tra Hjsaj e Zaniolo, per Guida si puó continuare.18:21

17' Marusic cerca l'imbucata di Immobile, attento Rui Patricio in uscita.18:19

16' Zaniolo parte palla al piede e raggiunge l'area avversaria, il suo scarico per Abraham viene intercettato da Leiva.18:18

15' CRISTANTE! Angolo per la Roma di Veretout, colpo di testa sul primo palo del mediano che manda a lato.18:17

14' ROMA PERICOLOSA! Contropiede dei giallorossi, Mkhitaryan trova il taglio di Karsdorp che peró, sottoporta, conclude malissimo.18:16

13' La squadra di Sarri continua a spingere, punizione di Luis Alberto che Cristante allontana.18:15

12' Lazio in vantaggio con Milinkovic Savic che fa segno di poter continuare la partita, forte la botta in viso dopo il colpo di testa del gol.18:14

11' AMMONITO Rui Patrício. Giallo al portiere per l'intervento pericoloso su Milinkovic Savic. 18:14

10' GOL! LAZIO - Roma 1-0! Rete di Sergej Milinković-Savić. Lancio perfetto di Felipe Anderson, Inserimento centrale del serbo che di testa batte Rui Patricio: dopo la conclusione, scontro con il portiere che lascia la mezzala a terra.



Guarda la scheda del giocatore Sergej Milinkovic-Savic18:13

9' Felipe Anderson prova il gioco di prestigio su Vina, pallone che termina in out.18:12

8' Lazio che prende metri, Roma che ora attende.18:08

7' Altissima la pressione, si fatica a giocare palla a terra con le due formazioni che cercano molto la verticale per le punte.18:08

6' Lancio di Luis Alberto per Immobile, Ibanez é attento e chiude alle spalle di Mancini.18:07

5' Lancio per El Shaarawy, Acerbi non si fida e spazza lontano: sul pallone quasi arriva Zaniolo che peró non controlla.18:06

3' Subito tanto agonismo in questo derby, uscita di Reina al limite della sua area per anticipare Karsdorp.18:05

2' Inserimento di Milinkovic Savic, lancio per il serbo che commette fallo spingendo Ibanez.18:03

1' Lazio con la classica maglia azzurra, Roma in completo rosso.18:02

1' INIZIA IL DERBY DELLA CAPITALE! Lazio - Roma, primo pallone per i locali.18:02

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.17:46

Un derby che ritrova il suo pubblico, ovviamente non al 100% ma attesi piú di 30.000 tifosi per questa partita, a Roma, vale decisamente piú di tre punti.17:44

Mourinho deve fare a meno di Pellegrini e lancia El Shaarawy dal primo minuto, con Mkhitaryan che si sposta alle spalle di Abraham. In difesa, Vina e non il giovane Calafiori.17:36

Sarri schiera Immobile supportato da Pedro e Felipe Anderson, a centrocampo confermato Leiva in mediana. Coppia di difesa con Acerbi e Luiz Felipe, Marusic e non Lazzari sulla destra.17:35

A disposizione della ROMA: Smalling, Borja Mayoral, Fuzato, Kumbulla, Carles Pérez, Boer, Bove, Calafiori, Darboe, Zalewski, Diawara, Shomurodov.17:33

La formazione della ROMA: 4-2-3-1 per Mourinho, Rui Patricio - Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina - Cristante, Veretout - Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy - Abraham.17:31

A disposizione della LAZIO: Adamonis, Escalante, Radu, Lazzari, Patric, Basic, Akpa Akpro, Romero, Cataldi, Muriqi, Strakosha, Moro.17:30

Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO che si schiera con il 4-3-3, Reina - Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto - Pedro, Immobile, Felipe Anderson.17:29

Il prossimo sarà il derby della capitale numero 155 in Serie A: conducono i giallorossi con 55 vittorie, a fronte delle 39 biancocelesti – 60 pareggi completano il bilancio.17:27

Nella Capitale non si parla di altro, in questa sesta giornata di Serie A il big match é sicuramente all'Olimpico, con la Lazio che ospita la Roma davanti al pubblico.17:27