LIVE ROMA - JUVENTUS 2-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:15

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Roma e Juventus, posticipo domenicale della seconda giornata del campionato di Serie A.10:04

Allo Stadio Olimpico va in scena il big match di giornata con i campioni d'Italia della Juventus, reduci dal convincente successo all'esordio sulla Sampdoria, ospiti di una Roma a caccia di risposte dopo il deludente pari di Verona tramutato poi in sconfitta a tavolino.10:22

Due vittorie per parte negli ultimi quattro scontri diretti disputati in Serie A tra le due squadre; nel precedente dell'Olimpico della scorsa stagione, vittoria dei bianconeri per due a uno.19:59

Formazioni ufficiali e Roma in campo col 3-4-2-1: Mirante - Mancini, Ibanez, Kumbulla - Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Dzeko. A disposizione: Lopez, Diawara, Antonucci, Kluivert, Villar, Perez, Boer, Cristante, Calafiori, Bruno Peres.19:57

La Juventus si schiera con un 4-4-2: Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado - Kulusevski, Rabiot, McKennie, Ramsey - Ronaldo, Morata. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Frabotta, Arthur, Bentancur, Portanova, Dybala, Douglas Costa, Vrioni.19:48

Fonseca conferma l'undici annunciato in conferenza stampa con il ritorno di Dzeko dal primo minuto e l'arretramento di Mkhitaryan sulla trequarti al fianco di Pedro. In mediana gioca Pellegrini in coppia con Veretout mentre sugli esterni Santon vince il ballottaggio con Bruno Peres; in difesa infine esordio dal primo minuto per Kumbulla al fianco di Ibanez e Mancini.19:32

Pirlo lancia dal primo minuto la coppia d'attacco formata da Morata e Ronaldo con conseguente arretramento di Kulusevski sulla linea dei centrocampisti insieme ai confermati Rabiot, McKennie e Ramsey. In difesa, nel pacchetto a quattro davanti a Szczesny, gioca Danilo terzino destro con Cuadrado dirottato sull'out di sinistra al posto del giovane Frabotta.19:55

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano momentaneamente negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Di Bello.20:30

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Roma.20:49

2' Primo guizzo di Pedro che guadagna il fondo e mette un pallone interessante a centro area. Attenta la difesa bianconera in anticipo su Dzeko.20:51

4' Avvio intraprendente dei giallorossi che gestiscono palla nella metà campo avversaria.20:53

6' Combinazione tra Morata e Ramsey che libera il gallese alla conclusione. Gioco poi interrotto per la posizione di fuorigioco del centrocampista bianconero.20:55

8' Prolungata fase di studio con le due squadre che cercano di interpretare le rispettive disposizioni tattiche.20:57

10' Duello in velocità tra Spinazzola e Danilo che genera un corner in favore dei padroni di casa. Sugli svluppi pallone recuperato in presa alta da Szczesny senza particolari patemi.20:59

12' Occasione per la Roma! Azione personale di Mkhitaryan che si libera di Bonucci ma una volta in area calcia centralmente consentendo la deviazione a Szczesny.21:02

14' Ritmo un po' compassato dei bianconeri che faticano a creare e sembrano soffrire il buon avvio di partita dei ragazzi di Fonseca.21:04

16' Calcio di punizione guadagnato da Morata sulla trequarti. Avanzano i saltatori della Juventus.21:05

17' Sugli sviluppi del calcio piazzato, girata aerea di Morata che stacca bene ma non inquadra la porta.21:06

19' Ritmo basso e poca voglia di rischiare per le due squadre che come conseguenza faticano a creare situazioni interessanti negli ultimi sedici metri.21:09

21' Traversone di Danilo che spiove in area di rigore. Attento Ibanez che in tuffo allontana in calcio d'angolo.21:10

22' Giocata di Kulusevski che libera Ramsey al cross in area di rigore. Spinazzola capisce tutto e in anticipo allontana in fallo laterale.21:12

24' Prezioso calcio di punizione guadagnato da Dzeko che consente alla sua difesa di alzare il baricentro e respirare dopo alcuni minuti di pressione bianconera.21:13

26' Superata la prima metà del primo tempo, sempre zero a zero tra Roma e Juventus.21:15

28' Lancio di Rabiot a cercare lo scatto in profondità di Ronaldo. Pallone troppo lungo che termina direttamente tra le braccia di Mirante.21:17

30' Calcio di rigore per la Roma! Conclusione di Veretout che Rabiot intercetta con un braccio in area di rigore. Nessun dubbio per Di Bello che indica il dischetto.21:20

30' Cartellino giallo per Rabiot, autore dell'intervento falloso che ha generato il calcio di rigore in favore dei giallorossi.21:22

31' GOL! ROMA-Juventus 1-0! Rete di Veretout. Esecuzione dal dischetto ad incrociare di Veretout che Szczesny devia sul palo e che poi termina in rete.



33' Cross forte e teso di Ronaldo che Mancini devia pericolosamente verso la propria porta. Pallone sul fondo ma brivido per i padroni di casa.21:24

36' Cartellino giallo per Kumbulla, autore di un intervento falloso ai danni di Kulusevski.21:25

38' Pallonata in faccia a Veretout che costringe Di Bello all'interruzione. Piccolo break in campo per le due squadre.21:28

40' Riprende il gioco con la Juventus subito in pressione nelle metà campo giallorossa.21:29

42' Apertura in profondità di Ramsey per Kulusevski che controlla e crossa a centro area. Ancora ben posizionato il pacchetto arretrato di Fonseca.21:34

43' Calcio di rigore per la Juventus! Braccio largo di Pellegrini che intercetta un passaggio di Ronaldo nel cuore dell'area di rigore. Di Bello indica il dischetto.21:32

44' GOL! Roma-JUVENTUS 1-1! Rete di Ronaldo. Esecuzione glaciale del portoghese che spiazza Mirante e regala il pareggio ai suoi.



45' Un minuto di recupero.21:35

45'+1' GOL! ROMA-Juventus 2-1! Rete di Veretout. Mkhitaryan scappa in campo aperto e mette in mezzo per Veretout che controlla in area e supera Szczesny riportando in vantaggio i suoi.



Guarda la scheda del giocatore Jordan Veretout21:36

45'+3' Finisce il primo tempo, Roma-Juventus 2-1.21:37

Giallorossi in vantaggio al termine della prima frazione di gioco grazie alla doppietta di Veretout che rende vano il momentaneo pareggio di Ronaldo. Partita tattica ed equilibrata con la Roma però più incisiva e vivace negli ultimi sedici metri.21:39