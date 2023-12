Da Napoli - Inter é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:42

Inter che torna in vetta, Napoli che si trova quinto a pari punti con la Roma ma a ben 11 punti dai nerazzurri.22:41

Il Napoli ha provato a rispondere colpo su colpo alla squadra di Inzaghi, trovando una traversa con Politano ma soprattutto un ottimo Sommer, decisivo su una conclusione di Kvara e su Osimhen.22:41

Inter che si impone con un rotondo 3-0 sul Napoli, in una partita piú combattuta rispetto a quello che mostra il risultato. Vantaggio nerazzurro con Calhanoglu, raddoppio di Barella con Thurman che, nel finale, chiude la gara.22:40

90'+3' FINISCE NAPOLI - INTER! 0-3 il finale, nerazzurri che si riprendono il primo posto in classifica.22:39

90'+2' Doppia gran chiusura di Acerbi, prima su Osimhen, poi su Raspadori.22:37

90'+1' Arnautovic a terra per un pestone subito alla mano, gioco fermo.22:36

90'+1' LINDSTROM! L'esterno rientra e calcia con il destro, palla di poco a lato!22:35

90' Tre i minuti di recupero.22:34

89' RASPADORI! Conclusione dal limite, blocca a terra Sommer.22:34

88' Mazzarri prova a giocarsi la carta Zerbin, passando a tre in difesa, ma la gara sembra ormai compromessa.22:32

87' Sostituzione NAPOLI: esce Natan, entra Alessio Zerbin.22:32

86' Sostituzione INTER: esce Matteo Darmian, entra Yann Bisseck.22:32

86' Sostituzione INTER: esce Marcus Thuram, entra Marko Arnautović.22:31

85' AMMONITO Marcus Thuram. Giallo al francese per l'esultanza eccessiva. 22:31

85' GOL! Napoli - INTER 0-3! Rete di Marcus Thuram. Cuadrado stoppa un gran pallone in area e crossa basso al centro, per il francese é facile insaccare da due passi con Meret battuto.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram22:30

84' Galoppata di Thuram che trova il fondo, il francese decide di ripartire da Brella.22:29

82' Proteste del Napoli per un tocco di mano di Carlos Augusto in area, Massa fa segno che é petto.22:27

81' Kvara entra in area e non conclude, finta e sinistro con Darmian che devia in angolo.22:26

80' Incredibile parata di Sommer su Osimhen, azione comunque ferma per fuorigioco.22:26

79' Napoli iperoffensivo, tanto spazio peró per le ripartenze dell'Inter.22:25

78' AMMONITO Matteo Darmian. Intervento in ritardo su Kvaratskhelia, giallo per il difensore nerazzurro. 22:24

77' Sostituzione INTER: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.22:22

77' Sostituzione INTER: esce Denzel Dumfries, entra Juan Cuadrado.22:22

76' Problemi muscolari per Dumfries, sembra finita la partita per l'esterno.22:21

75' Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Piotr Zieliński.22:20

75' Sostituzione NAPOLI: esce Eljif Elmas, entra Jesper Lindstrøm.22:20

74' Punizione di Calhanoglu, Dumfries travolge Ostigard, commettendo fallo.22:19

73' AMMONITO Amir Rrahmani Giallo anche per il centrale partenopeo. 22:27

72' Di Lorenzo cerca il fondo, lo chiude Dimarco che guadagna anche la rimessa dal fondo.22:17

70' Thuram chiuso da Ostigard, palla a Barella che calcia alto dal limite.22:15

69' OSIMHEN! Natan crossa bene al centro, la punta colpisce di testa ma manda a lato.22:14

68' Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Giacomo Raspadori.22:13

67' COSA SPRECA LAUTARO! Cross di Dumfries all'altezza del dischetto, El Toro calcia al volo, mandando altissimo.22:13

65' Inserimento di Carlos Augusto, cross basso per Thuram, Ostigard in scivolata salva i suoi.22:11

64' Napoli ora tutto in avanti, partenopei che stanno lasciando i due centrali in uno contro uno con le punte dell'Inter.22:10

62' Che gol per Barella, la mezzala prima con uno stop a seguire supera Rrahmani, poi con un tocco passa anche Ostigard, poi insacca davanti a Meret.22:08

61' GOL! Napoli - INTER 0-2! Rete di Nicolò Barella. Cross basso di Lautaro Martinez per l'ex Cagliari che con un controllo di prima supera due avversari e, davanti a Meret, insacca di sinistro.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Barella22:07

60' Che rischio per Lobotka, che sbaglia il retropassaggio per Natan: il centrale tocca per Meret, il portiere spara in out.22:05

59' Controllo del VAR per un precedente contatto in area tra Osimhen e Acerbi, forti le proteste partenopee con Massa che dice che si puó continuare.22:04

58' AMMONITO Eljif Elmas. Giallo per proteste per il mediano del Napoli. 22:05

58' KVARATSKHELIA! Sinistro potente dell'esterno da posizione defilata, Sommer si supera in angolo!22:03

57' Partita che continua a ritmi alti, si alza anche la tensione e gli interventi fallosi, con Massa che non vuole perdere il controllo del match.22:02

55' Contropiede Inter, Dimarco porta palla e viene spinto da Politano: punizione dalla trequarti per l'Inter.22:00

54' Napoli che rischia con la difesa alta, Thuram fermato per fuorigioco quasi sulla linea di metá campo.21:59

53' Cross di Politano, Osimhen non arriva e travolge Calhanoglu: rimane a terra il turco.21:59

52' Buon inizio di secondo tempo dell'Inter, nerazzurri entrati in campo aggressivi e molto alti.21:57

50' Cross di Barella, Di Lorenzo non si fida e mette in out, evitando l'intervento di Dimarco.21:55

49' Strappo a centrocampo di Mkhitaryan, l'armeno scarica su Barella un pallone leggermente lungo che l'ex Cagliari non controlla davanti a Meret.21:54

48' Dumfries viene accompagnato fuori dal campo, l'esterno peró é pronto a rientrare.21:53

47' A terra Dumfries, Di Lorenzo mette in out. Gli stessi giocatori del Napoli richiamano i medici dell'Inter, brutta caduta per l'olandese.21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI - INTER!21:50

Napoli che ha tutto il secondo tempo per riprendere la partita, Inter che sta dimostrando peró grande pericolosità soprattutto con le sue due punte, Lautaro e Thuram.21:37

Tante giocate, poche le vere occasioni, con Politano che trova una traversa dal limite, Lautaro Martinez che impegna Meret in uscita, Thuram che si é visto annullare a rete per fuorigioco.21:36

Inter che va negli spogliatoi del Diego Armando Maradona in vantaggio per 1-0 sul Napoli: la rete di Calhanoglu arriva nel finale, dopo una prima frazione giocata con intensità e alto ritmo.21:35

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI NAPOLI - INTER! 0-1 il risultato parziale, in rete Calhanoglu.21:35

45'+2' Colpo di testa di Di Lorenzo, palla in out. Scintille a centro area tra Dumfries e Elmas, Massa chiede calma.21:33

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:32

45' Inter che rompe l'equilibrio, vantaggio che nasce da un bellissimo destro di Calhanoglu dal limite, nulla da fare per Meret.21:32

44' GOL! Napoli - INTER 0-1! Rete di Hakan Çalhanoğlu. Cross di Dimarco, sponda di Dumfries per Barella che scarica per il turco: conclusione potente dal limite che batte Meret.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu21:31

44' ANCORA POLITANO! Conclusione a giro dalla distanza dell'ex, palla di poco sopra il sette.21:29

43' Gran palla di Natan per Osimhen, la punta stoppa di petto ma, invece di concludere, prova un secondo stop a seguire che permette la chiusura di Carlos Augusto.21:29

42' Ritmi che rimangono alti, che partita al Diego Armando Maradona.21:28

41' Cross di uno scatenato Politano, Osimhen sul secondo palo non trova la deviazione vincente.21:27

39' LAUTARO MARTINEZ! Sulla rimessa lunga di Dumfries, Darmian di testa trova El Toro che, con una conclusione al volo, impegna Meret. Il portiere é attento in uscita.21:26

37' Altro intervento duro su Politano, l'ex della partita a terra.21:23

36' TRAVERSA DI POLITANO! L'esterno rientra sul sinistro e, dal limite, lascia partire una conclusione a giro che Sommer devia sul legno!21:22

34' Mkhitaryan stende Politano a centrocampo, solo richiamo per l'ex Dortmund.21:20

33' Lautaro stoppa di petto in area, attento ancora Ostigard nello spazzare lontano.21:19

31' Gran palla di Lautaro Martinez per Barella, altrettanto buono l'intervento in anticipo di Ostigard sull'ex Cagliari.21:17

30' Prima mezzora giocata ad alto ritmo dalle due squadra, spettacolo in campo ma ancora nessuna rete.21:17

28' Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione al volo di Dimarco che termina lontano dalla porta di Meret.21:14

28' OCCASIONE INTER! Altro cross di Dumfries, Lautaro taglia sul primo palo ma é anticipato da Rrahmani al momento del tiro.21:13

27' Barella scarica per Dumfries, cross basso dell'olandese che non trova Thuram.21:13

26' Inter che ora sta prendendo metri, dopo almeno 10 minuti di forcing del Napoli.21:13

24' Che duello fisico tra Acerbi e Osimhen, fallo del difensore ex Lazio.21:10

23' Cross di Politano che Sommer respinge, Anguissa si lancia per il tap in vincente ma é anticipato da Calhanoglu.21:09

22' Cross di Di Lorenzo per Elmas, attento Acerbi in chiusura. Ora buon momento per il Napoli.21:09

21' A terra Anguissa, colpito da un intervento involontario di Carlos Augusto. L'ex Villarreal fra segno che puó continuare.21:07

20' ANCORA ELMAS! Palla in area per la mezzala che calcia di prima intenzione, risponde ancora presente Sommer.21:06

19' Acerbi si sposta al centro della difesa, è Carlo Augusto a sistemarsi sulla linea difensiva, lasciando Dimarco come quinto.21:05

18' Sostituzione INTER: esce Stefan de Vrij, entra Carlos Augusto.21:05

18' Problemi per de Vrij che si stende a terra: l'olandese indica l'adduttore e, soprattutto, il cambio.21:04

17' Prima discesa palla al piede di Osimhen che si libera di Acerbi con una bella finta: cross al centro per Kvara, con il georgiano che non trova il momento per il tiro.21:02

16' Ritmi alti e squadre, soprattutto il Napoli, lunghe: partita che sta offrendo spettacolo.21:01

15' Angolo Napoli: Kvara sul primo palo, allontana de Vrij.21:01

14' Esterno di Barella per Thuram, colpo di testa per il taglio di Lautaro: Ostigard capisce tutto.21:00

13' Check del VAR, fuorigioco millimetrico per il figlio d'arte, si rimane 0-0.20:59

12' ANNULLATO IL GOL A THURAM! Triangolo tra la punta e Lautaro, conclusione potente del francese che batte Meret. Massa annulla per fuorigioco.20:59

11' Brutta palla di Natan per Meret che spazza male, Dumfries prova il pallone di prima per Thuram, sbagliando la misura.20:57

10' Natan rischia ma ruba il pallone in scivolata a Dumfries, che si era lanciato palla al piede sulla fascia.20:57

8' Sta funzionando il pressing dell'Inter, Di Lorenzo costretto a calciare in out.20:54

7' Barella cerca un cross potente sul secondo palo per l'accorrente Dimarco, palla troppo potente che termina sul fondo.20:53

6' Meret allontana con i pugni un cross dalla sinistra di Mkhitaryan, l'armeno era peró in fuorigioco.20:52

5' Angolo per l'Inter: Dimarco sul primo palo, una respinta favorisce Calhanoglu: la conclusione del turco termina a lato.20:51

4' Cross teso di Dimarco, attento Lobotka in chiusura.20:50

3' ELMAS! Conclusione potente del mediano dalla distanza, Sommer si distende e toglie la palla dall'incrocio!20:49

2' Napoli che inizia questa sfida con il possesso palla, Inter che aspetta.20:48

1' Partenopei in azzurro, Inter in completo da trasferta.20:48

1' INIZIA NAPOLI - INTER! Primo pallone per i partenopei.20:46

Dirige il match l'arbitro Davide Massa.20:15

Il Napoli è rimasto imbattuto in ben 16 delle 17 sfide interne contro l’Inter giocate negli anni 2000 nel massimo campionato (10V, 6N); infatti, quella partenopea è l’avversaria contro cui i nerazzurri hanno la più bassa percentuale di successi esterni nel periodo tra le squadre affrontate più di una volta (6%).20:15

Inzaghi conferma la coppia di attacco Thuram - Lautaro Martinez, quinto di destra Dumfries, in difesa spazio a Darmian con de Vrij e Acerbi.20:14

Mazzarri schiera dal primo minuto Osimhen, Politano e Kvaratskhelia ai suoi fianchi. Elmas in mediana, in difesa spazio a Ostigard come centrale, Natan passa terzino sinistro.20:13

La formazione dell'INTER: (3-5-2), Sommer - Darmian, de Vrij, Acerbi - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asslani, Carlos Augusto, Bisseck, Agoumé, Stabile, Sanchez.20:11

Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (4-3-3), Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan - Elmas, Lobotka, Anguissa - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Demme, Juan Jesus, Simeone, Zielinski, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Gaetano, Raspadori.20:11

Sfida di alta classifica, con i partenopei, quarti a quota 24, che vogliono accorciare sul duo di testa, la Juventus a 33 e gli avversarti di giornata, a 32. Inter in grande forma, con i nerazzurri che non perdono da settembre.20:12

Big match di questa quattordicesima giornata di Serie A, allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli del nuovo tecnico Mazzarri ospita l'Inter di Inzaghi.20:07