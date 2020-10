LIVE INTER - PARMA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori11:29

L'Inter di Conte ospita a San Siro il Parma, nella prima di un trittico di partite fondamentale per la squadra nerazzurra: dopo i ducali, la sfida con il Real Madrid in Champions e l'Atalanta in campionato.11:29

Da una parte la squadra di Conte che dovrà fare a meno di Lukaku, dall'altra il Parma di Liverani che sta faticando in questo inizio campionato: quattro i punti conquistati in cinque partite, tre le sconfitte.11:32

L’Inter ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Parma in Serie A (1 pareggio), tanti successi quanti nelle precedenti otto contro i ducali (2 pareggi, 4 sconfitte).11:33

Sono ufficiali le formazioni del match: 3-4-1-2 all'INTER, Samir Handanovic - Kolarov, Ranocchia, de Vrij - Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian - Eriksen - Perisic, Lautaro Martínez.18:01

A disposizione dell'INTER: Satriano, Moretti, Nainggolan, Brozovic, Carboni, Pinamonti, Vidal, Radu, Bastoni, Young, D'Ambrosio, Padelli.17:36

La formazione del PARMA: 4-3-1-2 per i ducali, Sepe - Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella - Hernani, Balogh, Kurtic - Kucka - Gervinho, Cornelius.17:40

A disposizione del PARMA: Adorante, Karamoh, Inglese, Sprocati, Cyprien, Sohm, Brugman, Rinaldi, Valenti.17:35

Inter che deve fare a meno di Lukaku, Lautaro prima punta con Perisic al suo fianco, Eriksen in trequarti.17:40

Parma con il 4-3-1-2, Cornelius e Gervinho davanti con Kucka alle loro spalle, Balogh in mediana.17:42

Infortunio per Pairetto, Piccinini sará l'arbitro del match.17:54

1' INIZIA INTER - PARMA! Primo pallone per i locali.18:02

2' Subito un angolo per l'Inter: Kolarov forte sul primo palo, allontana Kurtic.18:04

3' PERISIC! Stop di petto in area e conclusione del croato, palla di poco alta sopra la traversa.18:05

5' LAUTARO! Conclusione dal limite della punta, blocca al petto Sepe. Inter che spinge.18:08

6' Parma che aspetta l'Inter per poi ripartire con Gervinho, per ora solo nerazzurri in campo.18:08

8' Contropiede Parma, Cornelius porta palla e conclude: Ranocchia con il corpo respinge.18:10

9' Tutto il Parma nella propria metà campo, Inter che fatica a trovare gli spazi giusti.18:11

10' CORNELIUS! Lancio per Gervinho, tocco per la punta che conclude di prima intenzione ma risponde Handanvoic. Azione ferma per fuoirigioco.18:13

12' Inter che spinge, Parma che aspetta e prova la ripartenza.18:14

13' Conte continua a chiedere ai suoi quinti di stare molti alti, Parma costretta nella propria metà campo.18:15

15' Cambio campo di Eriksen per Darmian, Grassi in acrobazia ferma il contropiede dell'Inter.18:17

16' Tiro cross di Hakimi, deviato da Grassi: palla di poco a lato, angolo per l'Inter.18:18

17' Eriksen calcia l'angolo in mezzo, Sepe in uscita alta fa suo il pallone.18:19

19' Inter che prova ad alzare il pressing, Parma che gestisce i ritmi palla a terra.18:21

20' PERISIC! Destro secco che finisce di poco a lato, azione comunque ferma per fuorigioco.18:22

22' Hakimi, spostato sulla sinistra, crossa al centro: attento Grassi che mette in angolo.18:24

23' Conte che sta facendo girare i suoi esterni, Hakimi a sinistra e Darmian a destra.18:25

23' AMMONITO Hernani. Intervento in ritardo su Hakimi, primo giallo del match. 18:27

25' Parma che attende e cerca la ripartenza: Inter sempre attento soprattutto su Gervinho.18:28

26' Eriksen mette in mezzo dalla destra, attento Iacoponi che aniticipa Lautaro sul primo palo.18:29

28' KOLAROV! Conclusione dal limite del difensore, palla di poco a lato.18:30

30' Verticalizzazione di Perisic per Gagliardini, controllo errato del mediano che vanifica la ripartenza nerazzurra.18:32

31' Barella lungo per Hakimi, Pezzella devia in angolo: già sette i corner per l'Inter.18:33

33' Problemi per Grassi, Parma momentaneamente in dieci.18:34

34' Sponda di Lautaro per Gagliardini, conclusione secca del mediano che termina ampiamente a alto.18:36

36' Angolo per l'inter: Eriksen cerca Perisic, allontana Pezzella sul secondo palo.18:38

36' Palla tagliata di Kolarov sul secondo palo, Gagliardini prova a liberarsi ma non trova il colpo di testa.18:48

37' Hakimi ora stabile a sinistra, con Darmian quinto a destra.18:39

38' Fallo i Barella su Pezzella, punizione dalla sinistra per il Parma. Fallo ingenuo della mezzala ducale.18:41

39' Punizione forte al centro, sugli sviluppi scontro tra Barella e Pezzella: rimane a terra il difensore ducale.18:42

41' Punizione messa al centro da Hernani, spazza de Vrij: nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa.18:43

42' Proteste del Parma per un tocco di mano di Barella sulla trequarti: gioco che continua.18:44

44' HAKIMI! Cross di Kolarov, colpo di testa del quinto di sinistra che manda di poco alto sopra la traversa.18:45

45' Due i minuti di recupero.18:46

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - PARMA! Risultato ancora fermo sullo 0-0.18:49

inter che ci prova ma non riesce a sfondare il muro del Parma, ducali molto ordinati e stretti in fase difensiva.18:50

La squadra di Conte ci prova con Perisic e Kolarov, ma nessuna occasione veramente pericolosa per i nerazzurri: ottima disposizione difensiva per il Parma.18:51

in 44 minuti l'Inter ha già battuto 10 corner: record per i nerazzurri in una gara di questo campionato.18:52

46' Sostituzione PARMA: esce Andreas Cornelius, entra Roberto Inglese.19:08