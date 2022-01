Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori16:57

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Roma, gara valida per la 20esima giornata di Serie A.16:57

Nel caos creato dai numerosi contagi Covid tra le varie squadre del campionato di Serie A, Milan e Roma riescono comunque a scendere in campo, pur essendo state toccate dal virus, per una grande classica del calcio italiano. Gli uomini di Pioli devono provare ad accorciare sull'Inter, che non ha potuto disputare la propria partita a Bologna, mentre quelli di Mourinho cercano i tre punti che li porterebbero davanti al quinto posto, in attesa di Juventus-Napoli.17:00

Ad arbitrare il match ci sarà Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Ranghetti. Quarto uomo Abisso. In sala VAR c'è Aureliano, coadiuvato da Costanzo.17:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Milan col 4-2-3-1. Maignan - Florenzi, Gabbia, Kalulu, Hernandez - Krunic, Tonali - Saelemaekers, Messias, Diaz - Giroud. In panchina: Mirante, Nava, Ibrahimovic, Rebic, Conti, Leao, Maldini, Bakayoko, Stanga.18:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Roma col 3-5-2. Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Mkhitaryan, Veretour, Pellegrini, Vina - Zaniolo, Abraham. In panchina: Boer, Mastrantonio, Cristante, Villar, Perez, Calafiori, Shomurodov, Kumbulla, Bove, Zalewski, Afena-Gyan, El Shaarawy.17:43

Situazione alquanto problematica per Pioli che, tra Covid e Coppa d'Africa, si ritrova con soli 20 giocatori a disposizione compresi i tre portieri. Maignan difenderà la porta rossonera, davanti a lui l'inedita coppia centrale Gabbia-Kalulu con Florenzi e Hernandez sugli out. I due di centrocampo sono Tonali e Krunic. Imbarazzo della scelta invece in zona offensiva dove Giroud viene preferito a Ibrahimovic e verrà supportato da Saelemaekers, Messias e Diaz. In panchina ci saranno anche i recuperati Rebic e Leao ma è allarme per quanto riguarda il pacchetto arretrato visto che gli unici altri due a disposizione sono Conti e il baby Stanga, entrambi laterali.18:11

Nessun problema di formazione invece per Mourinho che schiera l'11 tipo con Rui Patricio tra i pali, difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce ci saranno Karsdorp e Vina mentre in mezzo al campo c'è il rientro di Pellegrini. Il capitano giallorosso agirà in mediana insieme a Mkhitaryan e Veretout. Davanti spazio a Zaniolo e Abraham.17:50