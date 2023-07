Diritti Tv serie A, domani nuova assemblea di Lega: vicino l'accordo con DAZN

Nuovo capitolo della querelle dei diritti televisivi della serie A: domani assemblea in Lega, con DAZN in netto vantaggio per l'assegnazione della fetta più grande della "torta".

25-07-2023 12:39

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Nonostante un ampio divario tra domanda e offerta, registrato in un primo confronto con i broadcaster interessati, sta per giungere ai titoli di coda anche la querelle dei diritti televisivi della Serie A. Domani nuova assemblea di Lega, decisiva per l’ambita assegnazione. Resta in netto vantaggio DAZN, persino per un accordo a lungo termine con il massimo campionato italiano.

Diritti Tv Serie A: accordo con DAZN fino al 2029?

In vista della stagione 2023-24, DAZN potrebbe presto ufficializzare una nuova intesa con la Lega Calcio. Si stringe la forbice che divide Casini e i vertici della piattaforma appena sbarcata anche sul satellitare. DAZN sarebbe pronta ad offrire tra i 700 e i 730 milioni di euro a stagione, per accaparrarsi tutte le partite del weekend di Serie A, con Sky e Mediaset in attesa di capire se e quando potranno trasmettere alcune gare in co-esclusiva.

Siamo lontani dal miliardo di euro chiesto in partenza dalla Lega Serie A, ma la trattativa si sbloccherà come di consueto a metà strada, venendo incontro alle esigenze di ambo le componenti. Domani, in assemblea, i nodi verranno inevitabilmente al pettine, complici i tempi piuttosto ristretti.

Le nuove tariffe degli abbonamenti DAZN per la stagione 2023-24

Queste le nuove tariffe diffuse da DAZN nei giorni scorsi. Rincari che non hanno di certo fatto sorridere i tifosi, ormai costretti a dividersi fra più piattaforme per poter assistere ai migliori eventi del calcio italiano ed internazionale, tra DAZN, Sky, Mediaset e Amazon Prime Video.

Qui di seguito gli abbonamenti messi a disposizione da DAZN per la nuova stagione sportiva:

DAZN Start : 89,99 Euro (risparmio del 46% rispetto al piano mensile che costa 13,99 euro al mese), fino a 4 dispositivi ma non include la Serie A; solo Eurolega, Serie A di basket, NFL, Champions League di calcio femminile e boxe;

: 89,99 Euro (risparmio del 46% rispetto al piano mensile che costa 13,99 euro al mese), fino a 4 dispositivi ma non include la Serie A; solo Eurolega, Serie A di basket, NFL, Champions League di calcio femminile e boxe; DAZN Standard : 299 Euro (risparmio del 39% rispetto al mensile che costa 40,99 euro al mese), fino a 6 dispositivi e due visioni contemporanee con la stessa connessione Internet. Include tutti gli eventi di DAZN, calcio incluso;

: 299 Euro (risparmio del 39% rispetto al mensile che costa 40,99 euro al mese), fino a 6 dispositivi e due visioni contemporanee con la stessa connessione Internet. Include tutti gli eventi di DAZN, calcio incluso; DAZN Plus: 449 Euro (risparmio del 33% rispetto al mensile che costa 55,99 euro), fino a 7 dispositivi e segui gli eventi in contemporanea su due dispositivi anche non connessi alla stessa rete.

Sky non trasmetterà le partite di Serie A dal 2024? Ipotesi Lega Channel

Dopo le richieste avanzate dalla Lega Serie A, Sky non ha nessuna intenzione di svenarsi per i diritti televisivi del massimo campionato italiano, pur rappresentando un simbolo per gli appassionati dello sport più seguito al mondo. L’appeal non è certo quello della Premier League, ecco perché si è deciso di porre un freno ad offerte spropositate e aspettare le mosse di DAZN.

Del resto, l’AD della Lega De Siervo ha anticipato la possibilità di un’esclusione di Sky dal pacchetto dei diritti televisivi della Serie A, con tutti gli incontri che sarebbero trasmessi su DAZN, più una partita in chiaro su Mediaset il sabato sera e una su Lega Channel, piattaforma streaming sulla quale intende lavorare il numero uno Casini, ampliandone i contenuti.