29-01-2023 16:19

Il decimo Australian Open della carriera ha un sapore molto particolare per Novak Djokovic. In un colpo solo, il tennista serbo si è ripreso tutto: il numero uno del mondo, il record di Slam a pari merito con Rafael Nadal, e soprattutto la rivincita dopo l’edizione del 2022, quando fu espulso prima dell’inizio del torneo.

Dopo la finale con Stefanos Tsitsipas Djokovic ha sfogato tutta la sua tensione con un pianto a dirotto, prima da solo e poi abbracciato dalla sua famiglia.



Djokovic: “La vittoria più bella della mia vita”

“E’ la vittoria più bella della mia vita, considerando tutte le circostanze. È stato uno dei tornei più complicati per me. Solo la mia famiglia e la mia squadra sanno cosa ho passato nelle ultime 4-5 settimane”.

“Questa è stata un’avventura fantastica per me, per la mia famiglia, per il mio team; non do nulla per scontato, so che a volte dovete tollerare l’aspetto peggiore del mio carattere, sia in campo che fuori. Apprezzo la vostra pazienza e i vostri incoraggiamenti; non so se mi perdonerete mai, per tutto quello che vi faccio passare, ma devo ripeterlo più e più volte: questo trofeo è tanto mio quanto vostro”.

Djokovic: “Ho provato tutte le emozioni possibili”

“Credo di aver provato tutte le emozioni possibili in queste due settimane, dalle peggiori alle migliori. Ho cercato di mantenere i nervi saldi, è stata dura, ora rilascio tutte le emozioni e me la godo”.

Il suo segreto: “Io lavoro per migliorare ulteriormente il mio gioco, ed è l’unico modo per incrementare il proprio livello, se rimani fermo inizi a perdere posizioni, invece devi avere la voglia di migliorare, sempre. Non bisogna mai mollare, altrimenti non sarei tornato dopo l’anno scorso”.

Djokovic, i più grandi record

Con 22 vittorie in 33 finali, Novak Djokovic è diventato il tennista più vincente negli Slam a pari merito con Rafa Nadal. Il serbo ha vinto 10 Australian Open (record assoluto), 7 Wimbledon, 2 Us Open e 2 Roland Garros.

Il Djoker a Melbourne non perde dal 2018, e conta 28 partite consecutive vinte. Ora Nole va a caccia del record assoluto di settimane da numero uno: ora è a 374, davanti a lui c’è Steffi Graf con 377. Per quanto riguarda i titoli complessivi in carriera, Djokovic ha superato Nadal e ora conta 93 tornei vinti. Oltre ai 22 Slam ci sono tra gli altri 28 Masters 1000 e 6 Atp Finals.